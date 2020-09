Kluci ukázali charakter, dřeli, chválí varnsdorfský kouč Oulehla

„Jsou to body, kterých si hodně ceníme, protože Třinec byl velmi kvalitní soupeř. Kluci ale ukázali charakter, dřeli, skákali do střel, poctivě bránili standardky, v nichž jsou hosté velmi silní,“ smekl varnsdorfský kouč David Oulehla. „Pořád máme obrovský prostor pro zlepšení, ale tahle výhra je pro nás hodně motivační.“

Zápas rozhodla jediná situace, už v 19. minutě potrestal chybu hostů kapitán Rudnytskyy. „První půle byla z naší strany hodně slušná, i po gólu jsme tam měli několik dalších situací, kdy jsme zápas mohli rozhodnout. Ale bohužel jsme to nedotáhli, chyběla nám poslední přesná přihrávka, což je škoda, protože jsme mohli být už v klidu. Nestalo se, a jak to bývá za stavu 1:0, soupeř neměl co ztratit a zatlačil nás, my jsme nebyli schopni se po zisku míče dostat přes třineckou hráz. Zaplaťpánbůh, že jsme těsné vedení udrželi,“ odfoukl si Oulehla.

Hodně zklamaný byl trenér Svatopluk Habanec. Jeho Třinec je po dvou porážkách zatím bez bodu. „Hlavně ve druhé půli jsme hráli slušně, ve statistikách jsme asi Varnsdorf předčili, ale bohužel odjíždíme s prázdnou,“ litoval Habanec. „Reprezentační pauzu využijeme na to, abychom to, co trénujeme, přetavili do zápasů a hlavně do výsledků. Hrajeme docela zajímavě do předfinální fáze, bohužel tu finálku zatím nemáme,“ vadí trenérovi, který v minulosti dlouho vedl i Ústí.

Ani z něj by radost neměl, Arma krachla ve Vlašimi 2:5 a po dvou kolech má zatím jen bod. Duel hodně ovlivnila 13. minuta, mladík Jakš fauloval v pokutovém území, dostal červenou kartu, a navíc domácí ještě kopali penaltu. Z ní srovnali na 1:1 a potom už to jelo.

„Chvilku nám trvalo, než jsme se po vedoucím gólu Ústí oklepali, ale brzy jsme získali tlak, z něhož pramenila červená karta a penalta. Hra do plných proti deseti nebývá jednoduchá, ale nám se to povedlo,“ byl spokojený kouč Vlašimi Daniel Šmejkal.