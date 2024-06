Střelci made in Varnsdorf. Prorazí mladé pušky Samko a Vojta i v lize?

„Když se týmu daří, individuality vyskakují. Jsme hrozně rádi, že klukům sezona vyšla. Snad jim to pomůže v jejich kariérách,“ přeje si trenér Miroslav Holeňák.

Slovan se sice až v předposledním kole soutěže zachránil, ale co do ofenzivy patřil ke špičce. Nastřílel 51 gólů, po postupující Dukle a béčku Sparty nejvíc ve druhé lize.

Na podzim se rozparádil Filip Firbacher, nasázel sedm branek, jenže za ruční brzdu jeho kariéry zatáhl trest za match-fixing. Host z Hradce Králové dostal po odvolání trest na rok a půl za to, že se v říjnu 2021 snažil ovlivnit třetiligový zápas mezi Rakovníkem a Motorletem. A šestigólový Jakub Hodek, zapůjčený z postupující Dukly Praha, toho moc na jaře kvůli zranění neodkopal.

Varnsdorfský útočník Denny Samko (vpravo) útočí v utkání proti Příbrami.

Pomyslný štafetový kolík po nich převzali Samko s Vojtou.

„První tři čtyři zápasy jara jsem trošku tápal, pak jsem to odšpuntoval se Zbrojovkou,“ připomíná třiadvacetiletý Samko své dva zásahy do brněnské sítě. „Jsem rád, že góly, asistencemi i svými výkony jsem pomohl k bodům. A k záchraně druhé ligy pro Varnsdorf.“

Samko je na severu jako kmenový hráč Hradce Králové dvě sezony, v první se gólově prosadil jen dvakrát. Letošních osm úderů je na středního záložníka skvělé číslo.

„Musím poděkovat spoluhráčům, kteří mi branky připravovali,“ vzkazuje malý špílmachr. „Občas mi říkají Maradona kvůli mým pohybům. Mám nízko těžiště, tak to k tomu svádí. Jsem mrštný, mám rychlé kroky, i vedení míče patří mezi mé největší zbraně. Prostě to, co zdobilo Maradonu,“ poukázal na argentinského fotbalového boha.

To 187 cm vysoký Vojta, vyslanec Mladé Boleslavi, se trefil sedmkrát jen na jaře, přišel totiž v zimě. „Za to, že se jaro promítlo do mých statistik, jsem rád, pro útočníka je to důležité,“ cení si dvacetiletý junák.

Tím spíš, že jeho mladoboleslavský podzim zruinovala zranění. „V září jsem si sice zapsal první ligový start v Ostravě, ale pak už to bylo složité. Laboroval jsem se zraněními. O to víc si cením, že jsem ve Varnsdorfu odehrál všechno v základní sestavě a zdravý, to je pro mě cenné.“

Rodinný klub se stal továrnou na střelce, oni mu na oplátku vystříleli záchranu. „Je tady skvělá kabina, takovou jsem ještě nezažil. Asi je to nízkým věkovým průměrem. I to byl podle mě jeden z klíčů úspěchu,“ básní o partě Vojta. „Na jaře jsme patřili k nejlepším, byla by velká škoda, kdybychom soutěž neudrželi. Spadl nám velký kámen ze srdce.“ A to i Samkovi.

„Po deseti kolech nás všichni odepisovali, my všem vytřeli zrak a nám jsme vrátili úsměvy,“ září záložník. „Na podzim nám úplně nešla defenziva, možná nezkušeností, nesehraností. V zimě jsme na tom zapracovali a pak se to projevilo, na jaře jsme prohráli jen s top trojkou.“

Druhá fotbalová liga, FK Varnsdorf - FK Příbram, 19. května 2024. Domácí Matyáš Vojta (vlevo) v hlavičkovém souboji s Hasanem Jahičem.

I Samko vyzdvihl partu. „Je to o soudržnosti, kolektivu. Vážíme si, že můžeme hrát profesionální fotbal a že jsme i ve skromných podmínkách schopní ničit soupeře.“

Budou oba kanonýři ničit soupeře už v první lize? „Uvidíme, co přinesou následující týdny. Nezáleží na mně, jestli budu v Hradci Králové,“ podotýká Samko. Vojta by rád znovu na elitní scénu: „Záchrana je výborná vizitka pro celý tým, spousta kluků se bude chtít posunout výš. I já. Ať už do Mladé Boleslavi, nebo jinam.“