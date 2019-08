0:8? Šílené! Přál jsem si, ať už je konec, přiznal kapitán Varnsdorfu

„Co se stalo? Prostě jsme dostali výprask,“ hlesl varnsdorfský kapitán Pavlo Rudnytskyy.

Proč přišel tenhle kolaps?

Nevím. Nepovedl se nám vstup do zápasu, dostali jsme hloupé rychlé góly a už se to s námi vezlo. Oni z každého útoku měli buď náznak šance, nebo ho zakončili gólem. Jim padlo všechno a my byli špatní.

Necítil jste už předem, že pátek nebude váš dobrý den?

Naopak, těšili jsme se všichni, že hrajeme proti Hradci. Jsou tam naši kluci Djurdjevič a Zbrožek plus trenér Frťala. A ono to takhle vyšlo, zápas blbec. Nezachytili jsme začátek, dostali dva góly, jeden ze standardky. První, druhý, třetí, sypalo se to.

Co se vám honilo hlavou?

Popravdě jsem si už v 70. minutě říkal, ať rozhodčí píská konec. Bylo to šílený. Fakt šílený.

Zažil jste už na vlastní kůži takový nebo podobný debakl?

0:8 ne, ale pamatuju dva roky zpátky od Znojma šestku a navíc doma, to taky nebylo moc příjemný. Ale osm gólů je dost. V lize to zažily taky Teplice, hrály doma, oklepaly se z toho a jely dál. Takže se musíme oklepat i my. Byla to ostuda, ale je za námi teprve 4. kolo, nic hrozného.

Může za to nesehranost?

Máme řadu nových kluků, to je pravda, ale vymlouvat se na to donekonečna nejde. Nevím, jestli ten výbuch tím mohl být zapříčiněný. Byl to prostě zápas blbec. Jim padlo všechno, my dali břevno a měli jsme dva náznaky.

Jak na to reagoval trenér David Oulehla?

On viděl, že jsme z toho všichni skleslí. Nikomu není takový výsledek jedno, všechny nás to mrzí. Trenér nám vysvětlil nějaké věci, zatím v klidu. Jednou za čas se to holt stane. Měli jsme na sobotu ráno naplánovaný trénink, ale pan Oulehla nám dal volno, ať přijdeme na jiné myšlenky, ať se uklidníme.

Hattrickem vás položil bývalý spoluhráč Djurdjevič.

Chytil se. My vždycky někoho nastartujeme. Škoda, že dal ty tři góly zrovna nám, ale je to fotbal.

Ve středu hrajete pohár ve Velkých Hamrech, je to výhoda?

Snad nám to pomůže k lepším zítřkům. Chceme pohár zvládnout, ať nás to nakopne. V neděli hostíme Jihlavu, která 2. ligu vede, ale soutěž je vyrovnaná, každý může porazit každého. Začínáme nanovo a budeme makat, abychom tu osmičku odčinili. Doufám, že nás to stmelí a ukážeme charakter.