Varnsdorfský McGregor restartuje kariéru: Pokyny na hřišti dávám i ukrajinsky

Petr Bílek
  9:30
Na hráče křičí česky, anglicky, ale i ukrajinsky. Fotbalový brankář Adam Richter se v třetiligovém Varnsdorfu, který vsadil na mezinárodní sestavu, mění v polyglota. A jako kapitán teď kopíruje kariéru svého oblíbence, rváče Conora McGregora – po ústupu ze slávy je opět v kurzu!
Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf. Brankář Adam Richter z Varnsdorfu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Adam Richter z Varnsdorfu inkasuje gól.
„Když jsem působil v Kotlině poprvé, předchozí kabina mi i říkala Conore. A po návratu někteří taky. Dělal jsem si srandu, pouštěl jsem v šatně jeho videa a oni zjistili, že k němu mám vztah,“ líčí nepřehlédnutelný muž, který i svou vousatou vizáží bláznivého Ira připomíná.

Imponuje mu vším: „Sleduju ho pořád, i když si prožil kariérní úpadek. Pouštím si o něm dokumenty, pozoruju jeho životní styl, zaujaly mě od něj citáty a motta. Je můj vzor!“ připomíná sedmadvacetiletý gólman. „Soupeři snad ze mě taky musí mít strach,“ usmívá se.

McGregor se po pětileté pauze vrací do klece UFC, v níž sbíral tituly. Richterův příběh taky běží po sinusoidě, ze druhé ligy šel do třetí, aby oživil svoji kariéru. Po loňské sezoně posílil Chrudim, ale po podzimu se stal nechtěným.

„Vzali si mě z Opavy, ale přišly nějaké výsledkové neúspěchy a šel jsem z brány. Domluvili jsme se s vedením, že budoucnost tam pro mě není,“ vykreslil. „V zimě jsem měl nějaké schůzky ohledně druhé ligy, ale nic konkrétního. Po neúspěšném angažmá v Chrudimi a kontaktu s trenéry Rudnytskyym a Porcalem jsem se rozhodl, že se půjdu nastartovat do Varnsdorfu a pomůžu mu k záchraně. Prostě že si vzájemně pomůžeme.“

S Varnsdorfem ho pojí silné pouto, v letech 2020 až 2022 byl dvě sezony jeho jedničkou. „Začala tady moje větší profesionální kariéra, krásné dva roky! Teď jsem na stejném místě zkusil restart.“

A zatím se to daří. Šest nul ve 13 zápasech s kapitánskou páskou a po středeční výhře 2:0 na trávníku posledního Kolína další krok k záchraně. Jarní útěk Varnsdorfu z posledního místa je famózní. „Nechceme, aby to šlo úplně dolů, bylo by to špatné a smutné,“ modlí se Richter, aby na černý scénář nedošlo.

V Kotlině našel diametrálně odlišný tým než při svém prvním angažmá. „Tehdy jsem znal plno kluků z Jablonce, šlo o zkušenější mužstvo, Kubista, Kouřil, náš současný trenér. Teď máme mladé kluky a cizince s potenciálem,“ porovnal 188 cm vysoký gólman.

Na soupisce jsou Ukrajinci, Portugalci, Kazachstánec, Francouz či Gaboňan. A Richter je z branky diriguje třemi jazyky.

„Moje angličtina je velmi špatná, ale pokouším se o ni. Ukrajinština je směs češtiny a polštiny, některé naše pokyny jsou podobné. A ty, co neznám, jsem se snažil učit. Neříkám, že to je úplně v topu, ale jde to,“ přiblížil Richter. „Když se mnou v Jablonci působil Eduard Sobol, který se tam teď vrátil, trávil jsem s ním spoustu času a něco jsem od něj pochytil.“

Na Ukrajině stále zuří válka s Ruskem, téma v šatně to prý není. „V kabině to kluci až tolik neřeší, stranou určitě. Je to pro ně velký zásah, konflikt sledují. Smutné. Taky sem přišli pomoct se záchranou, jsou odhodlaní, chtějí se zlepšovat.“

Kritický rok po sestupu Varnsdorf snad přečká. I díky Richterovi. „Když jsem chytal v Opavě, klub jsem sledoval a přál jsem mu záchranu. Už kvůli mému vztahu nebo tradici, byla to stálice druhé ligy,“ zmínil brankář patnáctiletou etapu v profesionální soutěži. „Zázemí se tu nezměnilo, ani přístup všech okolo. Ten je stále profesionální, i když je to třetí liga.“

A legendární majitel Vlastimil Gabriel je dál u toho. „Pořád má ten svůj poker face,“ culí se brankář. „Klubu dával všechno a dělá to i v současné chvíli.“

I Richter dává fotbalu všechno, dál proto sní o první lize. „Někteří brankáři do ní zasáhli až ve třiceti letech, nechávám tomu otevřené dveře.“ S McGregorovou vizáží by i mezi elitou poutal pozornost. „Kluci mě hecovali, ať se oholím, jestli se zachráníme. Zamítl jsem to! Ale vlasy klidně, to půjdu dohola.“

