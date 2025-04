Odjezdíme to a Varnsdorf zachráníme! věří Hora. Každý zápas jako finále Ligy mistrů

Naposledy v neděli Slovan předčil doma Líšeň 2:1 a na dno zatlačil o skóre brněnskou Zbrojovku. Z otloukánka je zase postrach.

„Pro domácí je každý zápas finále Ligy mistrů,“ vnímá líšeňský trenér Milan Valachovič. „U nás se po třech výhrách po sobě dostavil efekt podcenění, přitom jsem to hráčům vtloukal do hlavy. Vymýšleli jsme ptákoviny, do dvacáté minuty jsme mohli prohrávat 0:7.“

Varnsdorf nevsadil na fotbalovou genialitu, ale na tvrdou práci a hlad. Vybral hráče, kteří mají touhu prorazit, případně ukázat mateřským klubům z vyšších soutěží svůj um. „Sílu máme. Mančaft je dobře sestavený, zúžený na minimum. Máme 18 zdravých hráčů, musíme z toho vyždímat maximum. Uděláme všechno, abychom se udrželi,“ hlásí Hora.

Sám patří mezi hladovce. V Teplicích nasčítal 28 ligových startů. „Měl jsem dlouhodobější zranění, po návratu další. To mě srazilo, herní jistotu jsem získal až v béčku. Do áčka jsem pak už výrazně nenakoukl,“ líčí obránce svoji fotbalovou story. „Varnsdorf beru jako příležitost hrát a ukázat se, může mě to v kariéře posunout, motivací je návrat do Teplic. Zároveň cítím veškerou zodpovědnost, aby se to tady uhrálo.“

I proto varnsdorfský majitel Vlastimil Gabriel, duše fotbalu ve Šluknovském výběžku, sáhl k rošádě trenéra. Přitom je pověstný svojí trpělivostí. Ivana Kopeckého nahradil jeho asistent Petr Papoušek a tým probudil.

„Jsme mladé mužstvo, musíme na hřišti žít. Každý zápas odjezdit. Nic jiného než týmovost nás neudrží,“ cítí čtyřiadvacetiletý Hora. „Přišel jsem koncem ledna a je nás tady víc, kteří nejsme zatíženi podzimem.“

Ve druhé lize rozhodují podle Hory jiné atributy než v první. „Není to tady tolik o taktice, o strategii, ale o herních dovednostech jednotlivých hráčů. Musíme o sobě vědět. A co natrénujeme, musíme prodat v zápase.“

Varnsdorf to prodal proti Opavě, Spartě B a naposledy proti Líšni. Zápas rozhodly góly Firbachera a Kubisty, ale také brankář Vaňák, který Besedinovi chytil penaltu. Potěšil tím i pětistovku diváků v Kotlině.

Klub od německých hranic patří mezi rodinné. Skromný podmínkami i rozpočtem.

Varnsdorf, 9. 3. 2025, 2. fotbalová liga FK Varnsdorf - Zbrojovka Brno. Vlastimil Gabriel, majitel a ředitel varnsdorfského klubu.

Ovšem ve druhé lize se zabydlel, kope v ní už 15 let, pro oddíly z nejvyšší soutěže zocelil plno jejich hráčů. Varnsdorf patří mezi dobré fotbalové adresy, ačkoli leží na konci světa.

„Umělka je tady od rána do večera plná, jsou tady turnaje dětí, mladých hráčů. Základnu to má suprovou,“ líbí se Horovi nadšení v klidném místě. „Prostředí je tady parádní, i když je to taková končina. Má to něco do sebe. Všichni věříme, že pro Varnsdorf druhou ligu zachráníme.“ Po podzimu by to znělo jako sci-fi, teď už to vypadá reálněji.