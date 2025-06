Na stole měl varianty od třetí ligy až po okres, nejreálněji se jevilo, že klub přihlásí krajský přebor. Teď se ale objevili dva sponzoři, kteří by mohli Varnsdorf pozvednout.

„Není to nikdo z Česka. Jeden je z Afriky, druhý z Evropy, ten je úplně nový. Sami se ozvali, že by do toho dali vyšší částku,“ nastínil, co ho vedlo k mírnému optimismu. „Bohužel ta jednání s nimi se přesunula až na tento týden a uzávěrka přihlášek do soutěží byla v neděli. Musel jsem to rozseknout.“

Poslední dny se Gabrielovi dobře nespalo. „Nic moc. Ale nechtěl jsem, aby se to vrátilo do 80. let minulého století, kdy se tu hrál přebor. Takhle je naděje, že se tu fotbal udrží na vyšší úrovni. Šluknovský výběžek to potřebuje, ti nahoře nevidí regionální fotbal, jen ten špičkový. V něm jsou velké peníze, ale ostatní chřadnou,“ štve 78letého funkcionáře.

Nejistot je pořád hodně. Ani město se zatím nevyjádřilo, jestli a jak fotbalu ve Varnsdorfu pomůže. „Mají zastupitelstvo až koncem června. Dal jsem tam žádost o dotaci, uvidíme, jak se k tomu postaví.“

Hlavní partner TOS už klubu dotaci snížil, rozhodující tak bude, jak se vyvinou jednání s novými potenciálními investory. „Když to nedopadne, může se stát, že fotbal ve Varnsdorfu skončí. Zaplatíme pokutu a budeme plajte,“ nevylučuje Gabriel ani krach.

Matěj Kubista, fotbalista Varnsdorfu.

Stále platí, že klubu chce v těžké chvíli ještě pomoct, ale do další sezony už ho nepovede. „Pomůžu ještě s tímto, jestli se to nějak rozběhne, nebo ne. Když přijde nový investor, jmenuje si do čela klubu, koho chce. Když to nedopadne, a zůstane tu třeba jen mládež, to zvládnou místní kluci sami.“

Při optimistické třetiligové variantě bude muset Varnsdorf shánět hráče i trenérský štáb, tým se po sestupu rozutekl. „I to byl důvod, proč jsem přihlásil ČFL, do ní je snazší sehnat hráče než do divize či přeboru. Na druhou stranu pro nás padá spolupráce s Libercem či Jabloncem, protože mají béčka také ve třetí lize. Museli bychom jít jinou cestou.“

Může být na jejím konci i návrat do druhé ligy? „Všichni by chtěli zpátky, ale jsem realista. Těžko budeme hned hrát o špici, i když možné je všechno.“