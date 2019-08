Vaněk po konci v Rusku trénuje v Brně, rád by však znovu do ciziny

Ovšem pozor na ukvapené závěry. Příchod hráče takového kalibru by pro momentálně druholigovou Zbrojovku znamenal pořádné terno, k ničemu takovému se však zatím neschyluje.

„Chtěl bych Zbrojovce poděkovat, že mi umožnila s ní trénovat. Jednou bych si v ní chtěl ještě zahrát, ale teď je pro mě priorita zahraničí a tady to ví,“ prozradil devětadvacetiletý záložník.

Ten vyrůstal v Brně, ovšem ještě v dorostu zamířil do pražské Slavie. Následně na sebe výrazně upozornil v Jablonci a zmíněné Plzni, poslední tři sezony pak strávil v ruské Ufě. Tam se po minulém ročníku dohodl na ukončení smlouvy. „Teď jsem moc nehrál a celé se to tam omladilo, takže skončilo víc hráčů. Vydali se jinou cestou. Já jsem tam strávil tři hezké roky a naučil jsem se jazyk, to je tak všechno, co k tomu můžu říct,“ pověděl Vaněk.

Než sežene nové angažmá, domluvil si tréninkové dávky se Zbrojovkou. „Bydlím hned u stadionu, domů dojdu pěšky. Ale sám nevím, jak dlouho tu budu. Můžu odjet zítra nebo za čtrnáct dní,“ sdělil Vaněk. „Jsem volný hráč, takže pro mě přestupy platí ještě déle než do konce srpna.“

Přesto by rád měl jasno co nejdřív. „Můžu být chvíli doma s rodinou a kamarády, ale raději bych už hrál zápasy,“ neskrývá klient agenta Pavla Pasky. „Zatím moc na výběr nemám, ale možná to bude moje poslední smlouva venku, tak to chci ještě promyslet a dobře vybrat.“

V brněnském týmu by jej přivítali s otevřenou náručí, ale moc nadějí si nedělají. „Býval to pan fotbalista a pravděpodobně by pro nás byl přínosem, ale je tam spousta otazníků, na které nemůžu odpovědět,“ uvedl trenér Pavel Šustr.