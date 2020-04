Trénink ve skupinkách? Aspoň něco, míní Valachovič i Machálek

Důležité pro trenéry tak bude například to, že skupina společně trénujících hráčů smí být maximálně osmičlenná – k nim je navíc povolena účast realizačního týmu.



„Vítáme možnost, že konečně skončí individuální příprava. Hráči budou moci pracovat s míčem, to pro ně bude posun,“ říká Miloslav Machálek, trenér Zbrojovky Brno. S tím, že nepůjde o plnohodnotné tréninky, je srozuměný. „Fotbal je založený na tom, že proti sobě bojují dvě družstva. To v tomto případě nebude možné. Čekám seznamovací trénink, práci s míčem. Dají se dělat některá cvičení, při nichž dodržíme předepsanou vzdálenost mezi hráči. V pátek k tomu budeme mít schůzku, abychom byli připraveni,“ pravil.

Možnost trénování ve dvojicích s míčem v minulých dnech trenéři ve Zbrojovce nevyužili, aby neriskovali zdraví svých hráčů. Stejně tak v Líšni tuto alternativu kouč Milan Valachovič zavrhl, neboť nechtěl nechat svoje svěřence dojíždět i ze vzdálenějších měst, jako jsou Jihlava nebo Olomouc, jen kvůli tomu, aby si ve dvou kopali mezi sebou.

Po víkendu již toho zvládnou výrazně víc, ovšem třeba právě dojíždění na tréninky bude podléhat přesně stanoveným opatřením. Na stadiony budou sportovci v Česku (nejen fotbalisté) cestovat individuálně a budou se převlékat doma. Šatny a sprchy musí zůstat zamčeny.

Tato regulace je součástí manuálu vypracovaného Ligovou fotbalovou asociací (LFA) ve spolupráci s klinickou skupinou covid-19 ministerstva zdravotnictví.

Manuál také říká, že hráči mezi sebou budou muset na tréninku udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. Kontaktní cvičení jsou zakázána.

„Skupinové tréninky ze své praxe známe, i my tak někdy pracujeme. Pokud vedu konkrétně obrannou fázi a potřebujeme probrat taktické varianty nebo rozehrávku, taky jsme v menší skupině. Pořád je to lepší než ve dvou, to byl totální nesmysl, ale od určité doby budeme potřebovat hrát v jedenácti a rádi bychom se dozvěděli, kdy to bude,“ krčí rameny kouč druholigového nováčka z Líšně. Obává se ale, že nejistota kolem dalšího postupu ještě potrvá. „Motivace to teď je. Začneme zase chodit do práce, potkávat se. V nejistotě jsme ale už dlouho. Přípravu je potřeba směřovat k nějakému vrcholu, v našem případě k mistrovskému utkání. To vám ale nikdo neřekne, kdy bude,“ zůstává skeptický Valachovič.

Sportovní akce se mají podle vládního rozhodnutí konat od 8. června, ovšem pouze s účastí do padesáti osob. „A do toho my se s fotbalovým zápasem vejdeme? Pochybuji,“ reaguje Valachovič.

Také Machálek vyčkává další vývoj a případné úpravy bezpečnostních opatření. Datum 20. dubna pro obnovení společných příprav ve Zbrojovce interně odhadli, první zápasy bez diváků ale očekávali dřív než v červnu. „Nechci teď předjímat. Začneme v pondělí a budeme čekat na další uvolňování činností. Doufám, že se v brzké době budeme smět věnovat kompletnímu tréninku,“ říká Machálek opatrně.

Obává se toho, že příprava bude už v součtu se zimním obdobím příliš dlouhá. „Dva a půl měsíce trvala zima, sehráli jsme jedno mistrovské utkání, přišla přestávka, individuální trénink a teď další měsíc a půl do zápasu. Myslím si, že to bude hodně složité a hodně náročné,“ tuší. Navíc přípravné zápasy se zřejmě nebudou smět hrát.

8 hráčů (plus realizační tým) může být maximálně na hřišti při společném tréninku. 26 hráčů má ve druholigovém kádru Zbrojovka. Jedenadvacet jich má na soupisce Líšeň.