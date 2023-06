Domažlice? Je to jedna z variant, připustil Procházka po konci ve Zlíně

„Úplně se nevidím, že bych měl pokračovat v první lize. Už je šance malá, aby mi nějaké angažmá dávalo smysl,“ prohodil Procházka na nedávné charitativní akci projektu Bez frází v Plzni.

S Viktorií, kde chvíli nosil i kapitánskou pásku, slavil tři mistrovské tituly, působil také na Slovácku, v Mladé Boleslavi a Ostravě. „Tři roky ve Zlíně jsme se pořád v lize zachraňovali, moc radosti z výher nebylo. A asi už musím řešit i to, jestli nemám přepustit místo mladším,“ pousmál se Procházka.

Za Zlín v minulé sezoně nastoupil v sedmadvaceti zápasech. Ale o samotný závěr, kdy klub v baráži s Vyškovem uhájil prvoligovou příslušnost, přišel. „Měl jsem zlomený malíček na noze, s tím se skoro nešlo dostat ani do kopačky. Bohužel, v závěru jsem klukům nemohl pomoci. Ale byl jsem pořád s nimi a je skvělé, že odepsaný tým všem ukázal, že se ještě dokáže zvednout,“ popisoval zkušený obránce.

Ještě po druhém kole nadstavby o záchranu a porážce v Teplicích by si na Zlín vsadil jen otrlý optimista. Ale následná výhra v Pardubicích otočila kormidlo směrem vzhůru. Klub odvrátil přímý sestup a zvládl těžké dvojutkání s Vyškovem.

„Takhle jsme si sezonu určitě nepředstavovali. Záchrana přišla na poslední možnou chvíli. Ale ten závěr musím vyzdvihnout vysoko. Málokdo nám věřil, i různé osobnosti v médiich tvrdili, že Zlín už se z toho nedostane. Jsem moc rád, že nás to semklo. Po roce a půl jsme vyhráli venku a od té chvíle každý v kabině uvěřil, že šance ještě existuje. V situaci, v jaké jsme byli, to vypadalo nereálně. A my to dokázali,“ mínil Procházka.

Po třech letech plánuje návrat do západních Čech. „Malá půjde do školky, stěhujeme se do domu. Dá se říci, že se vracím do Plzně,“ uvedl fotbalista, který má za sebou i angažmá v tureckém Osmanlisporu. Teď se mluví o tom, že by se mohl přesunout do třetiligových Domažlic, kde působí jeho vrstevník David Limberský a novým koučem se stala další ikona Viktorie Pavel Horváth. „Domažlice? Varianta to je,“ naznačil Procházka.

Tou další by časem mohl být ještě jeden přesun, za bratrem do Rokycan. „Nikam jinam jít přece ani nemůžu,“ smál se.