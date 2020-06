Spokojený Kotal po postupu: Když nebudeme dělat hrubky, máme kvalitní tým

„Neslyšel jsem to, to je pro mě novinka!“ podivil se, když během videokonference odpovídal novinářům. „Jsem hlavně rád, že fanoušci mohli přijít. Dva tisíce lidí vytvořilo pěknou atmosféru, kdyby jich tu bylo dvacet tisíc, bylo by to ještě lepší. Fotbal se hraje pro diváky, zasloužili by si, aby si ho mohli užít na stadionu a ne jen u televize. Už jen za to, jak nás podporovali, když se nedařilo.“

Teď se daří. Ještě před měsícem jste s Plzní po zásluze prohráli 1:2, tentokrát byl výkon úplně jiný. Co rozhodlo?

Rozhodlo, že jsme dali dva góly a Plzeň jen jeden. Byli jsme efektivnější, to bylo pro vývoj zápasu klíčové.

Vyhráli jste pět zápasů, teď šestý proti silnému soupeři. Je to důkaz, že tým může obstát a hrát o špičku i v lize?

Respektuji sílu každého soupeře. Na každého se chceme připravit, abychom to zvládli. Jsem rád, že jsme tentokrát byli trpěliví při rozehrávce, některé situace na můj vkus zaváněly skoro až drzostí, ale chybu jsme neudělali. A pak ta efektivita... Třeba při druhém gólu: Krásný centr Dočkala, perfektní práce Kozáka, pojištění vedení. To bylo důležité.

Plus práce stoperů: Štetina s Hanckem působí čím dál jistěji.

Hlavně Štěťa mě potěšil, jeho výkon jde nahoru, hraje výborně. Hanci je kvalitní hráč, ne nadarmo je ve slovenské reprezentaci. Vytvořili dobrou dvojici, rozumějí si. Jde o to, aby se dobře doplňovali s krajními beky, Sáček s Frýdkem to tentokrát zvládli.

Takže se dá říct, že tým předvedl nejlepší výkon pod vaším vedením?

Je to vítězství nad Plzní, ceníme si ho. Ale třeba v Karviné byl druhý poločas fotbalově ještě lepší. Dneska to byl ve druhé půli chvílemi boj. Plzeň bych nesnižoval, také měla zajímavé situace, ale byli jsme efektivnější.

Rozehrál se také kapitán Dočkal. Předvedl to, co od něj čekáte?

Samozřejmě bych byl rád, kdyby ve středu hřiště nebyly ztráty, to je jednoznačné. Hráči podvědomě hledají Dočkala, Kangu, z toho občas pramení, že balon ztratíme. Ale čísla mluví jasně: co se týče šancí, přihrávek, nebo gólů, je pro nás Bořek hodně důležitý. Má pro nás velkou cenu.

Finále poháru budete hrát proti Liberci. Berete jako výhodu, že právě s ním se potkáte už o víkendu v lize?

Pokud vyhrajeme, bude to pozitivum. Liberec jsem v semifinále proti Olomouci viděl v prvním poločase, hráli velmi dobře, ze zajištěné obrany, na protiútoky. Asi použijí stejnou taktiku i na nás, když jim to teď vyšlo. Půjde o to, nenechat se překvapit rychlými protiútoky, na to mají dobře vybavené hráče.

Vyhráli jste pošesté v řadě. Znamená to, že už tým není tak křehký jako býval?

Bylo to o hrubých chybách. Když je nebudeme dělat, což se nám teď dařilo, kádr máme kvalitní. Jsme efektivní, dáváme góly, nedostáváme jich moc, to je podstatné. Nebojíme se hrát odzadu, i pod nějakou mírou rizika. Dneska tam riziko chvílemi bylo vysoké, ale dokázali jsme se z toho dostat a Plzeň ohrozit. A nakonec i porazit, což mě těší.