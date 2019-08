V Jihlavě roste nový Deli. Chci s týmem postoupit do ligy, říká Tijani

Na přestup má ještě čas, myslí si trenér Kučera Poté, co v podivné baráži s Karvinou přišli jihlavští fotbalisté o šanci na návrat mezi domácí elitu, začaly kolem Tijaniho kroužit prvoligové kluby. Podle informací MF DNES se o něj zajímaly Mladá Boleslav, Liberec a Opava. „Víme, že tu máme dobrého hráče, kterého asi dlouho neudržíme. Ale náš cíl je, aby se trošku zlepšil, zadaptoval na profesionální soutěž v Česku a posunul se dál,“ říká hrající člen představenstva FC Vysočina Lukáš Vaculík. V tomto přestupním termínu však Jihlava řekla všem zájemcům jednoznačné ne. „Rozhodli jsme se tak ze tří důvodů: jednak si myslíme, že u nás ještě může růst. Navíc jsme za něj neměli a nemáme náhradu. A jediná konkrétní nabídka, která přišla, nás neuspokojila ani finančně,“ konstatuje Vaculík. Chce postoupit do ligy Sám hráč rozhodnutí klubu respektuje. „Nemám s tím problém. Chtěl bych s Jihlavou postoupit do ligy,“ usmívá se Tijani. „Chci se plně koncentrovat na náš tým. Užívám si každý zápas, protože mi to dodává sebevědomí. Fotbal je můj život, soustředím se na něj a zbytek je práce mého manažera.“ Podle kouče Radima Kučery má Tijani na přestup čas. „Potřebuje vyzrát. Jestli měl v šestnácti první kopačky, v sedmnácti odešel do Španělska, potom tady byl rok ve třetí lize a půlrok ve druhé, nebylo by dobré spěchat,“ je přesvědčen jihlavský kouč. „Je potřeba dělat postupné kroky. Když u nás zůstane o půl roku, o rok déle, nic mu neuteče.“ Tijani by mohl jít ve stopách svého krajana Simona Deliho, který si na letní přestup z pražské Slavie do Belgie musel počkat až do 27 let. „Ze začátku také putoval po Česku a nakonec z něj vyrostl takový hráč,“ říká Kučera. „Momo má všechny předpoklady k tomu, aby mohl jednou plnit stejnou roli. Aspoň v mých očích.“ Jihlava však Tijanimu nechce bránit v cestě za štěstím. „Je možnost, že by odešel už v zimě. Reagujeme na to už teď: během týdne by měl přijít minimálně jeden, možná dva stopeři, které si budeme připravovat jako náhradu,“ vysvětluje Vaculík. „Pokud by se nám letos podařilo postoupit, je možnost, že u nás zůstane. Ale nebylo by dobře, kdyby měl dlouhodoběji hrát druhou ligu. Ani pro jeho vývoj, ani pro nás.“