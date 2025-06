8:38

Mosteckým šťouchancem, že baráž o druhou ligu je jen formalita, se fotbalisté ústeckého Viagemu rozhodit nenechali. (Ne)přihlášku Domažlic do vyšší soutěže neřeší, postup si chtějí uhrát na hřišti. „Kdybychom baráž prohráli a stejně postoupili, byla by to pro nás kaňka. My chceme dokázat, že jsme byli ve třetí lize nejlepší,“ vyhlašuje ústecký ofenzivní tahoun Pavel Moulis.