Ústí neudrželo vedení a ze souboje s Chrudimí veze remízu

  13:02
Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v 9. kole druhé ligy v Pardubicích nad domácí Chrudimí 1:1 a posunuli se na čtvrté místo v neúplné tabulce. Hostující nováček neudržel v zápase poločasové vedení, Východočechům zisk bodu stačil k návratu mimo sestupové pozice před Vlašim.

Ústečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru. Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách.

Chance Národní Liga
9. kolo 13. 9. 2025 10:15
MFK Chrudim MFK Chrudim : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 1:1 (0:1)
Góly:
50. Skwarczek
Góly:
24. D. Černý
Sestavy:
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek, Hýbl (79. Bauer) – David Jambor, Kejř – Čičovský (76. Holub), Huf (62. Jurčenko), Schön (62. J. Lacko) – Liška.
Sestavy:
Grigar – F. Novotný, Žežulka, Čítek, Vondrášek – Osaghae (88. Březina), Kott – Kodad, Moulis (81. D. Richter), Fantiš (81. Goj) – D. Černý (70. Červenka).
Náhradníci:
A. Richter – Kubát, P. Černý, Wehowský, Jakub Jiří Urbanec.
Náhradníci:
Němec – Marquinho, Tureček.
Žluté karty:
23. Schön, 74. David Jambor
Žluté karty:
32. D. Černý, 78. Čítek, 90+2. Grigar

Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Lakomý

9. kolo

2. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC SILON TáborskoTáborsko 9 7 0 2 18:10 21
2. FC Baník Ostrava BOstrava B 8 5 2 1 18:8 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 7 5 1 1 18:7 16
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 9 5 1 3 18:13 16
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 8 5 1 2 12:7 16
6. SK Slavia Praha BSlavia B 9 5 0 4 19:9 15
7. Slezský FC OpavaOpava 7 4 3 0 12:5 15
8. SK Artis BrnoArtis Brno 7 4 1 2 10:12 13
9. FK PříbramPříbram 9 4 1 4 11:15 13
10. FC Vysočina JihlavaJihlava 9 3 2 4 10:10 11
11. 1. SK ProstějovProstějov 9 3 1 5 10:13 10
12. AC Sparta Praha BSparta B 8 3 0 5 6:13 9
13. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 9 2 2 5 9:19 8
14. MFK ChrudimChrudim 8 1 3 4 10:18 6
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 9 1 2 6 9:15 5
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 9 0 0 9 7:23 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

