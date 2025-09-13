Ústí neudrželo vedení a ze souboje s Chrudimí veze remízu

Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru. Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách.
50. Skwarczek
24. D. Černý
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek, Hýbl (79. Bauer) – David Jambor, Kejř – Čičovský (76. Holub), Huf (62. Jurčenko), Schön (62. J. Lacko) – Liška.
Grigar – F. Novotný, Žežulka, Čítek, Vondrášek – Osaghae (88. Březina), Kott – Kodad, Moulis (81. D. Richter), Fantiš (81. Goj) – D. Černý (70. Červenka).
A. Richter – Kubát, P. Černý, Wehowský, Jakub Jiří Urbanec.
Němec – Marquinho, Tureček.
23. Schön, 74. David Jambor
32. D. Černý, 78. Čítek, 90+2. Grigar
Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Lakomý