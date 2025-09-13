Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili záložní tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic. Jihomoravané se posunuli na šesté místo neúplné tabulky. Ústí nad Labem remizovalo v Pardubicích s domácí Chrudimí 1:1 a je čtvrté.

Ústečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

V prvním poločase v dresu Artisu zářil Adediran, ve druhém dali tři hráči další tři góly: nejdřív po centru Samek, poté Kosek a v závěru zpoza šestnáctky Hapal. Artis vyhrál pošesté za sebou soutěžní zápas.

Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru.

Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách. Východočechům zisk bodu stačil k návratu mimo sestupové pozice před Vlašim.

Chance Národní Liga
9. kolo 13. 9. 2025 10:15
MFK Chrudim MFK Chrudim : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 1:1 (0:1)
Góly:
50. Skwarczek
Góly:
24. D. Černý
Sestavy:
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek, Hýbl (79. Bauer) – David Jambor, Kejř – Čičovský (76. Holub), Huf (62. Jurčenko), Schön (62. J. Lacko) – Liška.
Sestavy:
Grigar – F. Novotný, Žežulka, Čítek, Vondrášek – Osaghae (88. Březina), Kott – Kodad, Moulis (81. D. Richter), Fantiš (81. Goj) – D. Černý (70. Červenka).
Náhradníci:
A. Richter – Kubát, P. Černý, Wehowský, Jakub Jiří Urbanec.
Náhradníci:
Němec – Marquinho, Tureček.
Žluté karty:
23. Schön, 74. David Jambor
Žluté karty:
32. D. Černý, 78. Čítek, 90+2. Grigar

Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Lakomý

Chance Národní Liga
9. kolo 13. 9. 2025 19:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 5:0 (2:0)
Góly:
7. Adediran
29. Adediran
56. Samek
73. Kosek
82. Hapal
Góly:
Sestavy:
Holý – Čoudek, Jeřábek (C), Kante, Harazim – Pospíšil, Samek (85. Sedlák) – Vukadinović (64. Fomba), Adediran (76. Hapal), Kosek (76. Mach) – Al-Mušajfrí (64. Beauguel).
Sestavy:
Daniel Kerl – F. Říha, Š. Tesař (46. Moudrý), Tošnar (74. Kaczmarek) – Zíka (84. Topič), Jedlička (C), Vitarigov (62. Penxa), Mensah – Horák, Schánělec (84. Vaněk), Mokrovics.
Náhradníci:
Vajner – Aldin, Štěrba, Besedin, Lutonský, Tauš.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Krpálek.
Žluté karty:
62. Al-Mušajfrí, 90+2. Pospíšil
Žluté karty:
60. Zíka

Rozhodčí: Daniel Vokoun – Radim Dresler, Daniel Marek

Počet diváků: 1400

9. kolo

2. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC SILON TáborskoTáborsko 9 7 0 2 18:10 21
2. FC Baník Ostrava BOstrava B 8 5 2 1 18:8 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 7 5 1 1 18:7 16
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 9 5 1 3 18:13 16
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 8 5 1 2 12:7 16
6. SK Slavia Praha BSlavia B 9 5 0 4 19:9 15
7. Slezský FC OpavaOpava 7 4 3 0 12:5 15
8. SK Artis BrnoArtis Brno 7 4 1 2 10:12 13
9. FK PříbramPříbram 9 4 1 4 11:15 13
10. FC Vysočina JihlavaJihlava 9 3 2 4 10:10 11
11. 1. SK ProstějovProstějov 9 3 1 5 10:13 10
12. AC Sparta Praha BSparta B 8 3 0 5 6:13 9
13. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 9 2 2 5 9:19 8
14. MFK ChrudimChrudim 8 1 3 4 10:18 6
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 9 1 2 6 9:15 5
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 9 0 0 9 7:23 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

