V prvním poločase v dresu Artisu zářil Adediran, ve druhém dali tři hráči další tři góly: nejdřív po centru Samek, poté Kosek a v závěru zpoza šestnáctky Hapal. Artis vyhrál pošesté za sebou soutěžní zápas.
Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru.
Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách. Východočechům zisk bodu stačil k návratu mimo sestupové pozice před Vlašim.
50. Skwarczek
24. D. Černý
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek, Hýbl (79. Bauer) – David Jambor, Kejř – Čičovský (76. Holub), Huf (62. Jurčenko), Schön (62. J. Lacko) – Liška.
Grigar – F. Novotný, Žežulka, Čítek, Vondrášek – Osaghae (88. Březina), Kott – Kodad, Moulis (81. D. Richter), Fantiš (81. Goj) – D. Černý (70. Červenka).
A. Richter – Kubát, P. Černý, Wehowský, Jakub Jiří Urbanec.
Němec – Marquinho, Tureček.
23. Schön, 74. David Jambor
32. D. Černý, 78. Čítek, 90+2. Grigar
Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Lakomý
7. Adediran
29. Adediran
56. Samek
73. Kosek
82. Hapal
Holý – Čoudek, Jeřábek (C), Kante, Harazim – Pospíšil, Samek (85. Sedlák) – Vukadinović (64. Fomba), Adediran (76. Hapal), Kosek (76. Mach) – Al-Mušajfrí (64. Beauguel).
Daniel Kerl – F. Říha, Š. Tesař (46. Moudrý), Tošnar (74. Kaczmarek) – Zíka (84. Topič), Jedlička (C), Vitarigov (62. Penxa), Mensah – Horák, Schánělec (84. Vaněk), Mokrovics.
Vajner – Aldin, Štěrba, Besedin, Lutonský, Tauš.
Dominik Kerl – Krpálek.
62. Al-Mušajfrí, 90+2. Pospíšil
60. Zíka
Rozhodčí: Daniel Vokoun – Radim Dresler, Daniel Marek
Počet diváků: 1400