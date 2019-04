Budějovice měly větší kvalitu ve hře dopředu, řekl kouč Ústí po prohře

„Teď jsou hráči hrozně zklamaní, frustrovaní, plní negativních emocí. Ale je to stejné jako před zápasem, naše ztráta zůstala pět bodů. A v takových těžkých utkáních hráči nabírají zkušenosti,“ řekl smířlivě ústecký trenér Aleš Křeček.

Zápas po hodině hry rozsekl na pravém křídle zapomenutý kapitán hostů Jiří Kladrubský, do míče kopnul jako kladrubský kůň a narval ho pod břevno. Exsparťan tím uťal neprůstřelnost brankáře Mariána Tvrdoně po 271 minutách, tedy po 4,5 hodinách. „Šlo to s větrem, na míč jsem si sáhl. Možná mít rychlejší reflex... Ale trefil to dobře. Chyba záložníka, že ho nepokryl, ale nebudeme na sebe házet vinu,“ odmítal Tvrdoň štěkat na spoluhráče.

Šlágr sledovalo na stadionu v Ústí 1 432 fanoušků, šance si vytvářel jen druholigový dominátor, který na čele utekl už o sedm bodů.

„Chtěli jsme se přes tenhle zápas dostat do absolutní blízkosti baráže, to se nepodařilo. Hráli jsme bojovně, s nasazením a snahou, bohužel jsme si nevytvářeli šance,“ litoval Křeček. „Soupeř měl větší kvalitu ve hře dopředu.“ Budějovický trenér David Horejš přikývl: „Hlavně ve 2. půli jsme byli jednoznačně lepší v kombinaci i ve finální fázi, už jsme soupeře do ničeho nepustili.“

Ústí ruplo na jaře poprvé, ze sedmého místa ztrácí pět bodů na třetí Hradec Králové a v neděli nastoupí v Brně, které je na tom stejně.

„Nesmíme se poddat tomu, že jsme prohráli s Budějovicemi. Jsou to dobří fotbalisté, ale my zrovna tak,“ nepochybuje o týmu Tvrdoň. „Zvedneme se! Příště hrajeme v Brně, zkusíme vyhrát. A ne že se nám nebude dařit pět zápasů jako minulou sezonu. Jsme zachránění a můžeme hrát svůj fotbal.“