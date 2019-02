Šéf fotbalového Ústí: Pro naše hráče by druhá liga neměla být strop

„Říkal jsem klukům v kabině na začátku zimní přípravy, že je vidět, že i z Ústí se dá dostat do ligy, a že to by měla být motivace i pro ně. Že to buď zvládneme jako tým, nebo se to podaří někomu z nich, protože je tady většina hráčů, pro které by druhá liga neměla být strop,“ tvrdí ústecký výkonný ředitel Petr Heidenreich.

Michal Leibl odešel do druholigového Hradce Králové a tím pádem zmizel z regionu. Teplice o něj nestály?

To je jediné, co mě na tom mrzí, ale asi nejde prostě úplně všechny kluky udržet v regionu. V létě tam ze strany Teplic nějaký zájem byl, ale to jsme to zase nechtěli udělat, protože jsme potřebovali tým konsolidovat po předešlé záchranářské sezoně. Teď v zimě přišel vhodný okamžik, aby Michal odešel, a my jsme se dohodli s Hradcem.

Jindráček je v Teplicích, které na něj uplatnily opci. Jak hodnotíte tento transfer?

V případě Martina Jindráčka jsme bojovali o to, aby tady vůbec v létě ještě zůstal. Měl příslib, že v případě dobré nabídky ho uvolníme, i proto, že měl i trošku nestandardní smlouvu na ústecké poměry. Takže jsem rád, že to takhle dopadlo a vyšlo to, co jsme si v létě slíbili a předsevzali. Jsem v podstatě rád za ty kluky, je to pro ně posun a určité vyznamenání pro celý klub.

Jak odchody po klíčových hráčích zacelíte?

Odešel nám stabilní levý obránce, na jeho postu nebyla v podstatě konkurence, tak jsme ji vytvořili. Je tu Michal Šimeček z Teplic, další z hráčů, co se přes Ústí mohou posunout dál ve své kariéře. Je z regionu, splňuje nějaké parametry, měl by Michala Leibla nahradit, což ale neznamená, že to místo má pod penzí. Je tady i Honza Štefko, což je další alternativa. Do středu hřiště přišel Michal Valenta, který má podle mě také ligovou budoucnost. A pak jsou tu ještě dorostenci, kteří mohou třeba na jaře už také dostat prostor v zápasech.

Složení kádru pro jaro už je tedy definitivní?

Muselo by už nastat jedině něco mimořádného. Podařilo se nám získat nastálo Stradu a Bílka, snažíme se, aby většina hráčů byla našich. Samozřejmě, že vždy tady budou nějací hráči na hostování, což fanoušci ne úplně dobře nesou. Já bych samozřejmě také chtěl všechny hráče koupit a pak třeba prodat, jenže v našich ekonomických podmínkách to prostě nejde. Ale snažíme se tým konsolidovat.

Jaká je situace ohledně stopera Olivera Kingueho?

Pracujeme na tom, aby se stal kmenovým hráčem. Zbývá dořešit nějaké administrativní záležitosti, ale plyne to k tomu, že by měl patřit nám. Byla by to výrazná posila, je to osvědčený, nadstandardní druholigový hráč.

Posílili jste také realizační tým o kondičního trenéra Jakuba Jirgleho, co vás k tomu vedlo?

Ukázalo se, že v některých podzimních zápasech proti vyspělým týmům trošku zaostáváme silově. Chceme tedy zapracovat na tom, abychom byli konkurenceschopnější, proto jsme angažovali kondičního kouče a dovybavili rozcvičovnu na stadionu. Věřím, že tým to posune, a uvidíme, jak to bude vypadat v mistrovské soutěži. Jsem přesvědčen, že 8. března budeme perfektně připraveni na start druhé ligy a budeme mít z fotbalu zase radost jako na podzim.