„Trenér Oulehla zůstane. Hlavní motivace je, že za šest měsíců se nedá postavit nová firma,“ prozradil Jakub Dobiáš, sportovní ředitel druholigové štiky, která však od půlky podzimu nekousala.
Posledních šest zápasů nevyhrála, výhru slavila koncem září v Ostravě a pak už ani ťuk. A proto se začalo spekulovat, nakolik je Oulehlova pozice pevná. „Je to nepříjemné, ale když se na trenéřinu dáte, musíte s tlakem počítat. Věřím své práci. Nejdu do zápasů s tím, že bych se klepal, jestli mě majitel vyhodí,“ svěřil se kouč, který přišel v létě.
|
Oulehla: Tlak fanoušků i hejtrů je velký, ale neklepu se, jestli mě vyhodí
Páteční duel s poslední Kroměříží mu židli mohl podlomit, hosté ale onemocněli, zápas se odložil a podle všeho se dohraje až na jaře. „Čekali jsme na info z posledního utkání, které by trenérskou otázku mohlo změnit, kdybychom prohráli. Kroměříž je pro mě jeden ze slabších týmů soutěže, pak bychom asi do toho museli sáhnout,“ nezapíral Dobiáš. „Chtěli jsme, abychom v posledním zápase ukázali, co je naše identita, náš herní styl.“
V příštím týdnu se bude na klubu hodnotit a sportovní šéf Viagemu nevidí všechno černě. „Na začátku jsme měli dobré věci, byli jsme v tabulce nahoře. Následně se nám nepovedlo spoustu procesů, měli jsme i hodně smůly skrz zranění a nemoci,“ ohlédl se. „Remízové zápasy jako s Příbramí jsme prohráli, ty, co jsme měli vyhrát, skončily naopak remízou, ač jsme byli lepší.“
Po polovině soutěže, čili po 15 kolech, bylo Ústí šesté s devítibodovou ztrátou na baráž, zároveň jen šest bodů od pásma sestupu.
„Neřeším, že poslední kolo naše postavení opticky zhorší. Koukáme se na nás. Jak jsme měli na jaře hrozně moc štěstí, tak teď hodně smůly. Zároveň, a to se nebudu vymlouvat, jsme udělali spoustu chyb,“ uznal Dobiáš. „Na druhou stranu by nebylo fér koukat jen na výsledky vzhledem k tomu, jak jsme přehráli Prostějov, Českou Lípu nebo Třinec.“
Mužstvo se promění. A ve stylu kus za kus, jak avizoval majitel Přemysl Kubáň vzhledem k tomu, že už nebude navyšovat rozpočet. Když někdo přijde, jiný odejde.
|
Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky
„Tonda Fantiš už oznámil, že bude končit profesionální kariéru,“ řekl Dobiáš o čtyřiatřicetiletém mazákovi, který v první lize nastoupil do 336 zápasů a dal 30 gólů za Příbram, Baník, Jablonec a Zlín. V Ústí působil od února 2025.
Chystají se i další rošády. „Několik hráčů, které nechci jmenovat, jsme nabídli do druhé ligy na přestupy,“ sdělil sportovní ředitel. „Musíme pokračovat v omlazování, abychom mohli prodávat a vydělat na budování klubu. Cíl a naše cesta je, kde budeme za tři roky. A my jsme nečekali, že to pojede celé tři roky jen nahoru, to by bylo hrozně naivní.“
Dobiáš postupně ladí kádr na nejvyšší soutěž. „Chceme do ligy rovnou s mladým a zajímavým týmem. Tím neříkám, že nutně nebudeme chtít žádné starší hráče.“