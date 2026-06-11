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Ústí povede trenér Oulehla. Sportovní šéf: Chceme nejpracovitější tým 2. ligy

Petr Bílek
  19:21
Cestu za postupovým snem bude ústecký Viagem startovat s trenérem Davidem Oulehlou. Ambiciózní klub ve čtvrtek představil nástupce Svatopluka Habance, který má s druhou ligou bohaté zkušenosti. Naposledy vedl slovenskou Skalicu. Spolu s Oulehlou přichází kompletně nový realizační tým.
Jihlavský trenér David Oulehla

Jihlavský trenér David Oulehla | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jihlavský kouč David Oulehla.
Jihlavský trenér David Oulehla
David Oulehla
Jihlavský trenér David Oulehla
19 fotografií

„Zejména Oulehlovo působení ve Skalici bylo velmi úspěšné. Převzal tým, který byl na sestup a trošku v beznadějné situaci, přesto z něj udělal mužstvo výkonnostního středu,“ uvedl Jakub Dobiáš, šéf sportovního úseku ústeckého klubu.

Oulehla na Slovensku pracoval od září 2024. V první sezoně vytáhl Skalici na deváté místo v nejvyšší soutěži, ve druhé jej vedení odvolalo ke konci podzimu. Předtím vedl jako hlavní trenér ve druhé lize Varnsdorf, Viktorii Žižkov a Jihlavu, v české elitní soutěži byl asistentem v Baníku Ostrava.

„V Jihlavě měl velmi zajímavý čas, vytvořil nejlepší presink v celém Česku co se týče intenzity. Ačkoli výsledkově to nakonec nebylo tak úspěšné a hrálo se o záchranu, byla vidět urputnost a pracovitost,“ zaujalo Dobiáše.

Nejmladší kouč v historii. Na Slovensku mají devatenáctiletého asistenta

A to samé chce Viagem od nového realizačního štábu i v Ústí. „Cílem je mít nejpracovitější tým ve druhé lize.“

Asistentem bude Dominic Rajna, nejmladší slovenský profesionální kouč se zkušenostmi z kanadského Vancouveru či dánského Midtjyllandu, který přichází z Prešova. Dalšími pomocníky budou Róbert Ollé z Komárna, kondiční expert, a Dán Marcel Seifeddine. Trenérem brankářů se stal Denys Luksík. Noví jsou také vedoucí mužstva a kustod.

Viagem chtěl pokračovat ve spolupráci s úspěšným a oblíbeným trenérem Svatoplukem Habancem, který klub z města nad Labem dostal do druhé ligy a letos ho pozvedl na čtvrté místo, pro nováčka senzační. Nakonec smlouvu neprodloužil, mluví se o nabídce z Opavy, ale do hry se možná vložilo i Slovácko.

fkviagemusti

THE SHOW MUST GO ON.

Něco končí, něco začíná, ale Viagem zůstává.

Nová kapitola pod vedením našeho nového trenéra právě začíná.

Po včerejším podpisu smlouvy vám oficiálně představujeme trenéra Davida Oulehlu.

Vítej v klubu!



THE SHOW MUST GO ON.

Something ends, something begins, but Viagem remains.

A new chapter under the leadership of our new head coach is just beginning.

Following yesterday’s contract signing, we are proud to officially introduce our new head coach, David Oulehla.

Welcome to the club!

#fkviagem #football #cesko #ustinadlabem #praha

11. června 2026 v 18:13, příspěvek archivován: 11. června 2026 v 18:58
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„Za trenérem Habancem šla kabina, komunikace byla jeho největší síla, ale rozhodl se jít jiným směrem. Rozhodně nechceme nic podcenit, tým částečně skládal a je táta pro hodně hráčů,“ uvedl Dobiáš. „Od nových trenérů si slibujeme výrazně větší progres hráčů a pracovitost realizačního týmu. Chceme najet na několik individuálních tréninků týdně, abychom zejména z mladých hráčů dostali úplné maximum.“

Kádr zatím opustila pětice hráčů v čele s ligovými legendami Tomášem Grigarem a Vondráškem. Novou brankářskou jedničkou by se podle informací iDNES.cz měl stát obr Tomáš Holý, který po návratu z Anglie chytal za Most a Artis Brno.

Ústecký klub chce pod majitelem Přemyslem Kubáněm proniknout v horizontu dvou až tří let do první ligy.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Mexiko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 11. 6. 2026:Mexiko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
11. 6. 21:00
  • 1.45
  • 4.47
  • 8.40
Jižní Korea vs. ČeskoFotbal - Skupina A - 12. 6. 2026:Jižní Korea vs. Česko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 04:00
  • 2.71
  • 3.12
  • 2.96
Zbrojovka Brno B vs. HraniceFotbal - 32. kolo - 12. 6. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
12. 6. 16:30
  • 1.63
  • 3.87
  • 3.40
Frýdek-Místek vs. HlubinaFotbal - 32. kolo - 12. 6. 2026:Frýdek-Místek vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
12. 6. 17:30
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Vrchovina vs. HlučínFotbal - 32. kolo - 12. 6. 2026:Vrchovina vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
12. 6. 18:00
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Kanada vs. BosnaFotbal - Skupina B - 12. 6. 2026:Kanada vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
12. 6. 21:00
  • 1.85
  • 3.62
  • 4.69
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