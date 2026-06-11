Ústí povede trenér Oulehla. Sportovní šéf: Chceme nejpracovitější tým 2. ligy

„Zejména Oulehlovo působení ve Skalici bylo velmi úspěšné. Převzal tým, který byl na sestup a trošku v beznadějné situaci, přesto z něj udělal mužstvo výkonnostního středu,“ uvedl Jakub Dobiáš, šéf sportovního úseku ústeckého klubu.
Oulehla na Slovensku pracoval od září 2024. V první sezoně vytáhl Skalici na deváté místo v nejvyšší soutěži, ve druhé jej vedení odvolalo ke konci podzimu. Předtím vedl jako hlavní trenér ve druhé lize Varnsdorf, Viktorii Žižkov a Jihlavu, v české elitní soutěži byl asistentem v Baníku Ostrava.
„V Jihlavě měl velmi zajímavý čas, vytvořil nejlepší presink v celém Česku co se týče intenzity. Ačkoli výsledkově to nakonec nebylo tak úspěšné a hrálo se o záchranu, byla vidět urputnost a pracovitost,“ zaujalo Dobiáše.
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Nejmladší kouč v historii. Na Slovensku mají devatenáctiletého asistenta
A to samé chce Viagem od nového realizačního štábu i v Ústí. „Cílem je mít nejpracovitější tým ve druhé lize.“
Asistentem bude Dominic Rajna, nejmladší slovenský profesionální kouč se zkušenostmi z kanadského Vancouveru či dánského Midtjyllandu, který přichází z Prešova. Dalšími pomocníky budou Róbert Ollé z Komárna, kondiční expert, a Dán Marcel Seifeddine. Trenérem brankářů se stal Denys Luksík. Noví jsou také vedoucí mužstva a kustod.
Viagem chtěl pokračovat ve spolupráci s úspěšným a oblíbeným trenérem Svatoplukem Habancem, který klub z města nad Labem dostal do druhé ligy a letos ho pozvedl na čtvrté místo, pro nováčka senzační. Nakonec smlouvu neprodloužil, mluví se o nabídce z Opavy, ale do hry se možná vložilo i Slovácko.
„Za trenérem Habancem šla kabina, komunikace byla jeho největší síla, ale rozhodl se jít jiným směrem. Rozhodně nechceme nic podcenit, tým částečně skládal a je táta pro hodně hráčů,“ uvedl Dobiáš. „Od nových trenérů si slibujeme výrazně větší progres hráčů a pracovitost realizačního týmu. Chceme najet na několik individuálních tréninků týdně, abychom zejména z mladých hráčů dostali úplné maximum.“
Kádr zatím opustila pětice hráčů v čele s ligovými legendami Tomášem Grigarem a Vondráškem. Novou brankářskou jedničkou by se podle informací iDNES.cz měl stát obr Tomáš Holý, který po návratu z Anglie chytal za Most a Artis Brno.
Ústecký klub chce pod majitelem Přemyslem Kubáněm proniknout v horizontu dvou až tří let do první ligy.