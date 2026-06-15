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Ústí posílil obr Holý z Artisu i španělský stoper, který rostl ve Valencii

Petr Bílek
  18:17
Svých pět minut slávy si užil v legendárním fotbalovém chrámu ve Wembley, s 206 centimetry je obrem mezi brankáři. Teď Tomáš Holý mění tým, štěstí bude po brněnském Artisu chytat v ústeckém Viagemu. Druholigový klub z města nad Labem posílil i španělský obránce David Sellés.
Ústí nad Labem, 15.6. 2026, první trénink druholigových fotbalistů FK Ústí nad...

Ústí nad Labem, 15.6. 2026, první trénink druholigových fotbalistů FK Ústí nad Labem. Vpravo španělská posila FK Ústí David Sellés, třiadvacetiletý odchovanec slavné Valencie. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Nový asistent trenéra FK Ústí je Kanaďan se slovenskými kořeny Dominic Rajna.
Vlevo Alan Do Marcolino, vpravo španělská posila FK Ústí David Sellés,...
David Oulehla, nový kouč FK Ústí nad Labem.
Vpravo David Oulehla, nový kouč FK Ústí nad Labem
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„Ještě ke čtyřem pěti hráčům bychom se mohli dostat,“ odhadl počet dalších nováčků Jakub Dobiáš, sportovní šéf Viagemu, který v horizontu dvou až tří let hodlá zaútočit na postup do ligy.

Ústí v pondělí zahájilo přípravu pod novým trenérem Davidem Oulehlou, z nových tváří se zatím hlásil jen Sellés, třiadvacetiletý odchovanec slavné Valencie. „A prošel si Castellónem, jedním z nejlépe řízených klubů ve Španělsku. Byl kapitánem B-týmu ve čtvrté lize a strávil hodně zápasů na lavičce áčka, které bojovalo o postup do La Ligy,“ představil levonohého stopera Dobiáš. „Má obrovskou maximální rychlost, těším se na běžecké testy, jestli pokoří i Ladislava Kodada.“

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Byť ke konci uplynulé sezony už nechytal, brankář Holý pomohl Artisu do baráže, a proto má ještě týden dovolenou. Ve 34 letech nahradí mezi ústeckými tyčemi legendu Tomáše Grigara.

„Výkonnostně byl Holý mezi top třemi druholigovými gólmany. Využili jsme toho, že Artis neměl hráče prodlouženého,“ prozradil Dobiáš. „Potřebovali jsme do brány osobnost, která nahradí Grigara, což není snadná role. Jen velmi malý počet hráčů měl zajímavější kariéru než Holý, chytal v Anglii, je velkou osobností!“

I velkou osobou, mezi profesionálními fotbalovými brankáři je nejvyšší. „Díky tomu se nebudeme tolik bát centrů. Také má výborný dlouhý balon, takže může hrát za obranu,“ popsal Dobiáš někdejší oporu anglického Ipswiche nebo Carlise United, v jehož dresu v květnu 2023 ve Wembley rozhodl v penaltovém rozstřelu finále play off anglické League Two.

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Po návratu z ostrovů Holý působil v Mostě. „Zkušeností ze zahraničí má jako málokdo. Doufám, že nám pomůže i jako mentor.“

Ústí kromě Oulehly vedli také noví asistenti Kanaďan se slovenskými kořeny Dominic Rajna, Slovák Róbert Ollé a Dán Marcel Seifeddine. Míchala se čeština, angličtina a španělština.

„Trochu divočina, ale dneska to už není problém,“ pousmál se Oulehla, nástupce Svatopluka Habance. „První trénink byl výborný trénink, je vidět, že mužstvo má kvalitu, je dobře nastavené, pracovalo v tempu.“

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MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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