Branky, body, děvčata. Naše motivace! smálo se Ústí. Teplice: My slečny máme

„To byla naše první motivace, vyhrát pro holky a pak si nás rozeberou,“ chechtal se ústecký Lukáš Šváb po porážce 0:5. „A hlavně jsme chtěli vyhrát pro klub,“ upřesnil, snad aby nebyl za neslušňáka.
Teplický kapitán Josef Port kontroval: „My takové věci neřešíme, soustředíme se na fotbal. Všichni máme svoje slečny a jsme věrní!“ Ovšem při zmínce o neúčasti vnadných moderátorek Viagemu se taky pousmál. „Litujeme toho, snad příště…“
Školní zápasy jsou už tradicí v halových sportech, i v hokeji se touto akcí blýskla karlovarská Energie, která dokonce dětem ukázala extraligové bitvy. Ve fotbale jsou méně časté. Ale třeba teplická osmnáctka si už zakopala v Neratovicích před mládeží, v dubnu přišlo 2 800 fanoušků. Nyní na ústeckém Městském stadionu moderátor oznámil návštěvu 2 568 diváků.
„Někteří z osmnáctky dnes s námi hráli, ale většina z nás jsme nastoupili před fanoušky poprvé,“ přiznal vůdce teplické devatenáctky Port. „Lidi vnímáte víc při rozcvičce, když nejste tolik hlavou v zápase. Při něm už se věnujete hře, navíc před plnou tribunou se hraje líp.“
Se Švábem, který vystřídal už ve 2. minutě zraněného ústeckého kapitána Vítka Kutu, stres cloumal dost. „Klepal jsem se celý! Vůbec jsem nečekal, že půjdu hrát, byl jsem hrozně nervózní. Diváci mě naštěstí hnali docela dopředu, podle toho můj výkon vypadal, uklidnili mě,“ děkoval publiku.
V hledišti se to hemžilo transparenty jednotlivých základních a středních škol, bubnovalo se, švitořilo. I skandovalo – a to i díky dvěma autobusům z Teplic. Soutěžilo se v hlasitosti fandění, mezi děti se házela ústecká trička, po tribuně pobíhal maskot vlk.
„Řešili jsme celý týden v kabině, jak to bude vypadat před tolika lidmi. Dnes jsem si to na vlastní kůži vyzkoušel a chci to zažívat ve své kariéře pořád, každý zápas!“ nadchla kulisa Švába. „Obrovský zážitek, jsme vděční Ústí za tu akci.“
Dívky házely z tribuny trička k nohám ústeckých fotbalistů a žádaly autogramy. „Stalo se mi poprvé, že jsem podepisoval dres,“ žasl Šváb. „Musíme fanouškům poděkovat, že nás hnali dopředu, bohužel zápas nám nevyšel. Nepoděláme se z toho, pojedeme dál!“
I hostující skláři byli paf z aranžmá zápasu po vzoru dospělého profesionálního fotbalu. „I my tu měli fanoušky, kotel, vnímali jsme je. Vyžádali si nás na děkovačku, i ta byla krásná,“ kochal se Port.
Nejiskřilo se jen mezi hráči a jejich fanynkami, ale i mezi týmy; nejsou v Ústeckém kraji větší rivalové než Teplice a Ústí. „Říkali jsme si, že chceme udržet nervy v klidu, ale takový zápas vás vyhecuje. Chvíli jsme tomu taky podlehli, když jsme vedli 4:0, jiskřilo se vícekrát. Řekl jsem klukům, ať hrajeme svoji hru, že fotbalově na nás Ústí dnes při vší úctě nemá,“ uklidňoval kapitán svůj tým.
I teplický trenér David Šourek na své hráče apeloval, ať se blýsknou fotbalem, ne válkou. „Jsem rád, že se kluci vyrovnali soupeři silově, ale přidali i fotbal,“ těšilo vítězného kouče. „Z našeho tábora šel hlas, že domácí to vyhecuje, že budeme nervózní. Ale já jsem trenér, který chce kluky s růžovými brýlemi připravit pro ligu. Tahle atmosféra nás nesmí svázat, ale musí být odměnou.“
Další odměna se blíží, Teplice už jistě dotáhnou sezonu k postupu do první celostátní ligy dorostu.
„V pátek máme zápas asi na hlavním stadionu Stínadel s Táborskem, snad to tam už oslavíme,“ zasnil se kapitán Port. „Derby s Ústím definovalo náš vývoj, který jsme na jaře udělali. Na podzim jsme zápasy nezvládali mentálně, na jaře jsme je už dokázali otáčet. Zvládli jsme to v Ústí jako velký tým! A fanouškům jsme ukázali, že i v takových utkáních se dá hrát pěkný fotbal.“
I fanynkám, samozřejmě.
Sám se návratu do celostátní ligy nedočkal, ale už brzy mu ho fotbaloví dorostenci Teplic pošlou jako pozdrav do nebe. Je to už šest let, co bývalý brankář a trenér Radim Novák podlehl rakovině, ale jeho nástupce na lavičce juniorky sklářů David Šourek na něj nezapomněl. A věnuje mu postup, který už čeká jen definitivní pečeť.
„Před zápasem v Ústí jsem na Radima vzpomínal v kabině, pro něj jsme to hrozně chtěli zvládnout,“ vyznal se Šourek, jenž po boku Nováka začínal jako asistent. „Dal mi tehdy šanci, bohužel po půl roce mu byla diagnostikována rakovina slinivky, které podlehl. A já se pak stal hlavním trenérem,“ líčil kouč a těžko skrýval emoce.
Věří, že z postupu Teplic by měl radost i jeho zesnulý kolega a kamarád. „Vždycky nám k tomu krůček chyběl, věřil jsme, že tuhle sezonu už se to povede. Dali jsme dohromady tým, ne individuality. Nikdo nehrál jen za sebe,“ ocenil Šourek.
Skláři teď vedou druholigovou tabulku s jedenáctibodovým náskokem před rezervou Plzně, třetí Ústí po výhře 5:0 ve školním zápase odřízli o 14 bodů. Do konce zbývá pět kol, matematicky se postup nejspíš stvrdí už po páteční bitvě s Táborskem. „Návrat do celostátní ligy dorostu je pro klub důležitý. I z druhé ligy jsme dokázali posunout nějaké kluky do áčka, třeba Štěpána Chaloupka (nynějšího slávistu a reprezentanta), ale hlavně nám to pomůže udržet v klubu kluky ve věku 14–15 let. V této kategorii jsme měli velký odliv talentů,“ upozorňuje Šourek.
K letošnímu úspěchu pomohla i změna majitele klubu, k níž došlo loni na jaře. Díky finanční injekci Milana Kratiny si Teplice mohly dovolit přivést nové hráče a postavit postupový tým. „Subjektivně si myslím, že postoupit je těžší než se v celostátu zachránit. Strašně jsem si přál, aby fotka kluků visela na stadionu a každý vzpomínal, že oni to zvládli.“
Hlavně na jaře je to velká teplická jízda. „Neprohráli jsme, máme jedinou remízu s Příbramí, jinak samé výhry. S Chrudimí 6:1, se Žižkovem 10:0, teď s Ústím 5:0. Herní projev je nadstandardní, kluci jsou charakterově skvěle nastavení,“ chválí kouč.
Už i trenér áčka Zdenko Frťala sáhl do úspěšného dorostu, český útočník s chorvatskými kořeny Irdis Hopi zažil o víkendu snovou ligovou premiéru – hned ve svém prvním zápase gólem zpečetil výhru 2:0 nad Duklou. A v pondělí už zase v dresu devatenáctky se prosadil i proti Ústí.
„V české lize to bude mít těžké, protože je silová a není tolik prostoru hrát jeden na jednoho. Ale hrají pro něj tři věci: rodinné zázemí, atletičnost i technika a také balkánská nátura. On je ten typ, že se z toho nepodělá. I kdyby nastoupil proti Spartě, bude hrát jako dneska,“ věští Šourek velkou budoucnost teplickému objevu.