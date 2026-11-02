Ústí po halloweenském hororu mluví o krizi. Je potřeba restart, cítí trenér

„Je to sport. Kdo hrál fotbal, ví, že taková období jsou. Nahoru a dolů. Zažil jsem pár krizí, není to nic příjemného. Musíme najít cestu, jak z toho co nejrychleji ven,“ apeloval v klubové televizi ofenzivní tahoun Pavel Moulis.
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Ústí těšilo, že domácí nezdary vyvažovalo luxusní venkovní bilancí. Do pátku venku neprohrálo, teď poprvé narazilo. Domácí Vlašim nejenže dala tři góly, ještě nastřelila tyč a břevno. A v tabulce se vyšvihla se nad své hosty.
„Vědět, v čem je chyba, neprohrajeme tady 0:3,“ mračil se záložník Tomáš Kott. „A ani to nebyl zápas na takový výsledek, výkon nebyl vůbec špatný. Sami v kabině po sobě ani neřveme, nekoukáme se na sebe blbě. Občas se to tak stane,“ pokrčil rameny.
Mužstvo trenéra Davida Oulehly z posledních sedmi kol urvalo jen jedinou výhru. Do Vlašimi cestuje nerado, před rokem odjíždělo s výpraskem 2:7. „Nešlo o to, že se nám na Vlašim nedaří, ale jde spíš o celkovou krizi,“ netajil Moulis. „Není to o soupeři, ale o nás. Musíme to něčím nakopnout, zlomit tu sérii nějakým jedním zápasem.“
A hlavně skórovat jako první, v posledních čtyřech zápasech to vždy dokázal soupeř. „Musíme dát první gól, abychom vedli. Hrálo by se nám líp, než abychom pořád dotahovali, což se nám teď děje pořád. Každý zápas máme dvougólové manko,“ štve Moulise.
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Další šance bude v pátek doma proti Žižkovu. „Chceme vyhrávat, to je jasné. Vlašimi padlo všechno, my máme šance, ale nedokážeme to dohrát, dotlačit. Štěstí, co jsme měli v úvodu soutěže, se od nás odvrátilo,“ vadí Oulehlovi. „Musíme se rychle restartovat, zamyslet se, co s tím dál. Do konce podzimu je ve hře devět bodů, musíme je získat.“