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Ústí po halloweenském hororu mluví o krizi. Je potřeba restart, cítí trenér

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  10:08
Ústecký brankář Tomáš Holý inkasuje gól.

Ústecký brankář Tomáš Holý inkasuje gól. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Vlevo Jiiří Fleišman, vpravo Frank Idumbo.
Ústecké fotbalové moderátorky, vlevo Sabina Jakšová při zápase s Opavou.
Kouč Ústí David Oulehla.
Ústecký Pavel Moulis v souboji s Adamem Čičovským z Karviné.
14 fotografií
Hororový výsledek den před Halloweenem stvrdil ústecký útlum. Fotbalisté druholigového Viagemu dostali ve Vlašimi v bitvě o barážové příčky nakládačku 0:3, už čtyři kola nevyhráli, získali pouhý bod a propadli se na šesté místo. A v týmu už zní slovo krize.

„Je to sport. Kdo hrál fotbal, ví, že taková období jsou. Nahoru a dolů. Zažil jsem pár krizí, není to nic příjemného. Musíme najít cestu, jak z toho co nejrychleji ven,“ apeloval v klubové televizi ofenzivní tahoun Pavel Moulis.

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Ústí těšilo, že domácí nezdary vyvažovalo luxusní venkovní bilancí. Do pátku venku neprohrálo, teď poprvé narazilo. Domácí Vlašim nejenže dala tři góly, ještě nastřelila tyč a břevno. A v tabulce se vyšvihla se nad své hosty.

„Vědět, v čem je chyba, neprohrajeme tady 0:3,“ mračil se záložník Tomáš Kott. „A ani to nebyl zápas na takový výsledek, výkon nebyl vůbec špatný. Sami v kabině po sobě ani neřveme, nekoukáme se na sebe blbě. Občas se to tak stane,“ pokrčil rameny.

fkviagemusti

ROZHOVOR I

Sabina vyzpovídala trenéra Davida Oulehly po prohraném utkání s Vlašimí, ve kterém jsme bohužel prohráli 3:0.



INTERVIEW I

Sabina caught up with head coach David Oulehla after our 3–0 defeat against Vlašim. What did he have to say following the match?

#fkviagem #match #viagemgirls #usti #prohra

30. října 2026 v 20:16, příspěvek archivován: 2. listopadu 2026 v 8:53
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Mužstvo trenéra Davida Oulehly z posledních sedmi kol urvalo jen jedinou výhru. Do Vlašimi cestuje nerado, před rokem odjíždělo s výpraskem 2:7. „Nešlo o to, že se nám na Vlašim nedaří, ale jde spíš o celkovou krizi,“ netajil Moulis. „Není to o soupeři, ale o nás. Musíme to něčím nakopnout, zlomit tu sérii nějakým jedním zápasem.“

A hlavně skórovat jako první, v posledních čtyřech zápasech to vždy dokázal soupeř. „Musíme dát první gól, abychom vedli. Hrálo by se nám líp, než abychom pořád dotahovali, což se nám teď děje pořád. Každý zápas máme dvougólové manko,“ štve Moulise.

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Další šance bude v pátek doma proti Žižkovu. „Chceme vyhrávat, to je jasné. Vlašimi padlo všechno, my máme šance, ale nedokážeme to dohrát, dotlačit. Štěstí, co jsme měli v úvodu soutěže, se od nás odvrátilo,“ vadí Oulehlovi. „Musíme se rychle restartovat, zamyslet se, co s tím dál. Do konce podzimu je ve hře devět bodů, musíme je získat.“

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Ostrava B vs. JihlavaFotbal - 13. kolo - 2. 11. 2026:Ostrava B vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
2. 11. 17:00
  • 2.45
  • 3.58
  • 2.51
Sassuolo vs. FiorentinaFotbal - 10. kolo - 2. 11. 2026:Sassuolo vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
2. 11. 18:30
  • 2.96
  • 3.72
  • 2.38
Bergamo vs. ParmaFotbal - 10. kolo - 2. 11. 2026:Bergamo vs. Parma //www.idnes.cz/sport
2. 11. 20:45
  • 1.52
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2. 11. 20:45
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Newcastle vs. EvertonFotbal - 9. kolo - 2. 11. 2026:Newcastle vs. Everton //www.idnes.cz/sport
2. 11. 21:00
  • 2.19
  • 3.62
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A Coruňa vs. OsasunaFotbal - 11. kolo - 2. 11. 2026:A Coruňa vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
2. 11. 21:00
  • 2.19
  • 3.26
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