Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  8:04
Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal, že se tak rychle po svém zimním příchodu do Ústí nad Labem vypracuje v prvního útočníka týmu.
2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do Marcolinol. | foto: MF DNES

„Strašně rychle si přehodil myšlení a navnímal, co je po něm žádáno. Má to srovnané v hlavě, dává góly, umí podržet míč v obraně. Takových hráčů u nás moc neběhá ani v první lize,“ chválí třiadvacetiletého forvarda ústecký trenér. „Už teď můžu říct, že to je velice lukrativní zboží. Nedokážu to přehodit do čísel, ale ještě do konce jara na něj přijde několik ligových nabídek a sledovaček.“

Marcolino je výsledkem ústeckého skautingu, odchovanec Rennes má jeden start ve francouzské lize. V Ústí zatím odkopal devět zápasů a čtyřikrát skóroval, i díky tomu se Viagem zvolna přibližuje k barážovým příčkám. Z pátého místa ztrácí na třetí Artis šest bodů.

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

„Nepředpokládal jsem, že se takhle rychle dostane do formy. Věnujeme mu spoustu času, má dobrý charakter, je učenlivý. Dvakrát týdně spolu sedíme na videu, dvakrát týdně dělá individuální činnosti,“ vyzdvihuje Habanec.

Díky své výšce je hlavně v pokutovém území bránitelný obtížně, což poznal naposledy Žižkov. Marcolino se prosadil po rohu i ze hry hlavou. „Je nepříjemný. Při rohu skákal se dvěma našimi hráči, nebo jsme tam byli dokonce tři čtyři. A u druhého gólu jsme tam byli taky nejméně dva,“ povzdechl si obránce Viktorie Marek Richter po porážce 0:3.

Pro Ústí je teď Marcolino první útočnou volbou, a to i přesto, že v kádru má i třetího nejlepšího střelce druhé ligy – devítigólového Davida Černého. „Jsou to příjemné starosti. Máme tři útočníky a David je spíš doskokový. Dal takhle víc gólů, než když začínal v základní sestavě,“ vysvětluje Habanec.

fkviagemusti

Střelec pátečního zápasu proti FK Viktoria Žižkov, Alan Do Marcolino.
Motivoval Alana slib od moderátorky Lucy, že pokud v nejbližší době vstřelí další góly, uvaří pro celý tým guláš?
Dodrží Lucy svůj slib a uvaří pro celý náš tým guláš?
Myslíte, že umí Lucy vařit?
Hlasujte a napište svůj názor.
The scorer of Friday’s match against FK Viktoria Žižkov, Alan Do Marcolino.
Was Alan motivated by a promise from the host Lucy that if he scores more goals in the near future, she will cook gulas for the whole team?
Will Lucy keep her promise and cook gulas for our entire team?
Do you think Lucy can cook?

26. dubna 2026 v 12:07, příspěvek archivován: 27. dubna 2026 v 23:36
Marcolino si ústecké angažmá užívá. „Jsem tu šťastný, všechno je dobré. Fanoušci i spoluhráči,“ pochvaluje si Gabonec, jenž svou zemi reprezentuje od mládežnických kategorií. V dospělém nároďáku potkal také hvězdu Pierra-Emericka Aubameyanga, který řádil v útoku Dortmundu, Barcelony či Arsenalu.

V Česku si zvyká nejen na jiný styl fotbalu, ale ochutnává také místní kuchyni. Když mu za premiérové domácí góly klubová moderátorka slíbila uvařit guláš, o způsobu jeho přípravy měl Afričan jasnou představu: „Ne ostrý a ne s knedlíky. S rýží, prosím!“

Jako v Naganu! Spontánní Ústí už smazalo pokutu 100 tisíc korun

Nešlo jim o trofej, postup ani záchranu, dokonce nad Žižkovem bezpečně vedli. Ústečtí fotbalisté se i tak z lavičky spontánně zvedli a chytili se kolem ramen jako hokejoví hrdinové ze zlatého olympijského Nagana.

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecké Nagano, lavička se před koncem zápasu chytila kolem ramen.

A všichni zírali, co se to při běžném druholigovém zápase děje.

„I já to viděl. Říkám si, co to bylo? Asistent Láďa Beker vymyslel, že hrajeme dobře, to je jako Nagano, pojďte se chytnout za ramena,“ líčil brankář Tomáš Grigar po výhře 3:0. „Je krásné, jak držíme spolu!“

Scénka jako vystřižená z hokejového Turnaje století se odvíjela za zády trenéra Svatopluka Habance, který sledoval hru. „Kluci mají spoustu nápadů a kravin, je to parta, která se jen tak nevidí,“ žasne. „Jsou to odborníci, jak mě dostat do úzkých. Chceme působit jako jeden klub od majitele po uklízečku. A taky chceme dokázat, že máme na to hrát kvalitní zápasy.“

Což se teď daří náramně, aktuální forma Viagemu je spolu s postupující Zbrojovkou nejlepší: posledních pět zápasů, čtyři výhry. „Není to náhodná kopaná, kdy zvítězíme třikrát za sebou 1:0 a hrajeme beton. Naše hraje potěší trenéra i fanouška,“ libuje si Habanec.

A tak se zase skloňuje slovo baráž, Ústí od ní dělí šest bodů. „Baráž bychom štrejchli, kdyby se povedl zápas v Prostějově, ale nepovedl se. Škarohlídkové předpovídali, že budeme mít pak krizi, ale to se nekonalo, přitom máme jediného klasického stopera Březinu,“ blaží trenéra, že tým zvládá i absence.

A taky ho těší průběžné páté místo pět kol před cílovou páskou. „Platí, že chceme být pátí až osmí, neradi bychom si to podělali. Hlavní je, že jsme se prakticky zachránili, nemusíme se ničeho obávat.“

Ani pokuty 100 tisíc korun pro celý tým, kterou vystavil majitel klubu Přemysl Kubáň po výbuchu 2:7 ve Vlašimi v podzimní derniéře. „Pan Kubáň na to má právo, ale už je to smazané,“ usmívá se Grigar a vlastníka hecuje: „Třeba jak se bude blížit baráž, naopak nějaká motivace od něj přijde.“

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Dlouhých tři a půl roku čekali liberečtí fotbalisté na vítězství v derby. V sobotu se na jablonecké Střelnici dočkali, zvítězili 2:1 a vybojovali účast v ligové nadstavbové skupině o titul a tím i...

27. dubna 2026  11:07

