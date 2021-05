Ani fén nepomáhá, fotbalové Ústí se propadá tabulkou druhé ligy

„Jsem tady třetím rokem a pokaždé se držíme kolem 5. místa. Což je slušné, ale vždycky jsme chtěli být výš.“



Teď se Arma zřítila na 6. příčku, reálně ještě může zabojovat o čtvrtou. „Být do pětky by bylo celkem slušné na to, jak jsme kádr omladili. V mladých klucích máme určitě zajímavou budoucnost,“ věří.

Přítomnost tak veselá není, aspoň výsledkově ne. Vždyť trenér David Jarolím, který v zimě vystřídal Jiřího Jarošíka, musel o přestávce duelu s Prostějovem hráče pořádně seřvat, aby se probrali. „Byl fén od trenéra, určitě jsme si ho zasloužili,“ tvrdil Brak. Podle něj Jarolím navázal na práci předchůdců. „Trenéři Křeček, Jarošík a Jarolím, to pro nás není změna. Všichni chtějí kombinační fotbal, nikdy nejdeme do zápasu nakopávat nebo hrát v bloku.“

Hlavně v ofenzivě se ale Ústí trápí, na jaře dalo doma pouhé dva góly. „Celou sezonu naštěstí pracujeme dobře v defenzivě, ať tam hraje kdokoli. Hodně zápasů jsme vyhráli jedním gólem, udrželi jsme nulu, i když nějaké výbuchy jsme také měli. Ale čím to je, že nestřílíme branky, nedokážu říct,“ krčí rameny Brak. „Máme dobré střelce, ale nepadá to tam, tak to musíme umlátit jako tým. Abychom skončili co nejvýš.“