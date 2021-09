Brněnský Řezníček po demolici Ústí: Nevím, kdo by se uspokojil druhou ligou

„Lhal bych, kdybych řekl, že statistiky nesleduji,“ doznal Řezníček, který se restartuje po nepovedeném konci angažmá v Teplicích. „Ale kdybych v Ústí gól nedal, vyhráli bychom stejně 5:1. Body a kráčení za postupem je stoprocentně důležitější než moje čísla. Chtěl bych spíš potom nahnat nějaké góly ještě v 1. lize. Samozřejmě s Brnem.“

Nejvyšší letošní druholigovou výhrou, navíc venkovní, potvrdila Zbrojovka aktuální formu. Po rozpačitém startu, kdy ztratila dvě ze tří utkání, už šestkrát v řadě neprohrála.

V Ústí ji nerozhodilo ani vyrovnání domácích na 1:1. „Trefili se z ojedinělé šance, ale nepoložilo nás to. Přidali jsme další dva góly do přestávky, zlomili je, pak už jsme si to pohlídali s přehledem. Arma, se vším respektem k ní, byla neškodná.“

O šest branek hostů se podělilo pět hráčů, dvakrát skóroval Jakub Přichystal. „Všichni si zastříleli, což je pro každého plusové. Odvedli jsme týmový výkon,“ pochvaloval si Řezníček.

Na soutěž a roli hlavního kandidáta postupu si už Zbrojovka navykla. „Postavení v tabulce nás zavazuje, abychom každý zápas vyhrávali, protože tlak zespodu na nás je. Jsou za námi vynikající soupeři, kteří nás nenechávají v klidu spát, Dukla, Sparta B, Vlašim a další,“ tvrdí trenér Richard Dostálek. „Díky tomu, že hrajeme na špici, vypadá tréninkový proces jinak. Hráči chodí do práce s radostí, s nadšením.“

Rychlý návrat mezi elitu je brněnským cílem. „Každý u nás chce postup, všichni hráči, trenéři, vedení. Nevím, kdo by se uspokojil s 2. ligou. Chceme to urvat. Ale soutěž je dlouhá, a co jsem poznal, tak i těžká,“ varuje Řezníček.

Už v pátek 1. října čeká Zbrojovku prověrka z nejtěžších, na její stadion dorazí k televizní partii druhá Sparta B.