„Měli jsme tým na to, abychom získali o dva až čtyři body víc. Celkový dojem hodně kazí ten poslední zápas, který budeme mít před ksichtem až do konce února, kdy startuje jaro,“ štve i Habance.
V týmu končí kvůli nepřesvědčivým výkonům útočník Marek Červenka i Brazilec Marqinho, náhradu za ně bude Ústí hledat také v Nigérii, kam se na konci listopadu vydá asistent Vladimír Beker. „Určitě to není tak, že tam poletíme najít Messiho v tmavé pleti. Těžko přivedeme hned hotového hráče, ale může se povést někdo, kdo se třeba zapojí do přípravy a dostane smlouvu od léta,“ představuje si ústecký trenér.
Jaký byl podzim z vašeho pohledu?
Ještě v nás cloumají emoce po katastrofickém zápase ve Vlašimi, což byla za rok a půl jedna obrovská kaňka, ale chtěl bych ji odlišit od patnácti zápasů zbytku podzimu. Nemůžu říct, že jsme spokojení, to určitě ne. Vstup byl excelentní, vyhrát čtyřikrát po sobě, to byla nejspíš ještě vlna po postupu. Od porážky v Příbrami to šlo v sinusoidách, ale konec byl fakt špatný.
Proč šla výkonnost po výborném úvodu dolů?
Někdo to bude brát jako omluvy a výmluvy, já se chci opřít o argumenty. Měli jsme krátkou letní přípravu, která nás občas doháněla, poslední čtyři zápasy nebyl k dispozici náš nejlepší hráč Kott. Ani moje čtyři zápasy, které jsem kvůli zdravotním potížím nemohl být aktivně na lavičce, mančaftu nepřidaly. Těch věcí je víc, člověk znalý fotbalu si dokáže říct, že to nejsou plané fráze, abych se tady někomu omlouval. Prostě víme, že jsme měli mít o dva až čtyři body víc, nepovedlo se. Na druhou stranu, náš cíl byl skončit do pátého až osmého místa, ale ne po podzimu.
Dostali jste 30 gólů, hůř na tom jsou jen Chrudim, béčko Sparty a poslední Kroměříž.
To je jedna z velkých negací podzimu. I kdyby nebylo posledního zápasu, musíme udělat nějaké řešení v obranné činnosti týmu. Ať interně, nebo nějakou hráčskou náhradou.
Viagem v číslech
9. místo po podzimu, bilance 6-3-7, skóre 30:30, 21 bodů
Co se naopak na podzim povedlo?
Když se zeptáte majitele či fanoušků, jestli by raději vyhrával doma nebo venku, tak my jsme čtvrtí doma a třináctí venku. To beru jako pozitivum. Máme pátého nejlepšího střelce soutěže Davida Černého s šesti góly, vysoko v produktivitě je Pavel Moulis (4 góly a 7 asistencí). Dali jsme 30 gólů, to je nadstandard. Skvěle chytal veterán Tomáš Grigar.
Bude i ve 42 letech dál pokračovat v kariéře?
V každém zápase byl oporou, minimálně dvě tři šance na zápas chytil, ale fakt vyložené. Je oporou týmu a spolu s Kottem náš nejvýraznější hráč. Už jsme se bavili i o tom, že by chtěl od ledna ještě další rok pokračovat.
Proč odcházejí Marek Červenka a Brazilec Marqinho? Nepřesvědčili?
Přesně tak, Marek Červenka má bilanci 0 plus 0, Marqinho se od zranění dostával do tempa v béčku nebo nějakými doskoky v áčku, ale čekali jsme od něj víc. Proto jsou na black listu, budou si hledat nové angažmá.
V týmu je hodně zkušených hráčů, není ale už přece jen trochu přestárlý?
Jednoznačně je, když se podíváme na rok výroby těch hráčů. Ale kdybychom sahali jen po mladých, možná bychom nebyli, kde jsme. I tak se v zimě či nejpozději v létě musí mužstvo jako celek jednoznačně omladit.
O kolik hráčů potřebujete posílit a na jaké pozice?
Určitě v obraně, krajní beky máme akorát Vondráška a Novotného, určitě by měl přijít i stoper. Potřebujeme také útočníka a ve středu hřiště taky nemáme velký přetlak. Nechci to přivolávat, ale vždy přijdou nějaká zranění, teď třeba Piralič musí na operaci křížového vazu a bude delší dobu mimo.
Když se tolik nedařilo, fanoušci začali vyčítat provokativní marketing. Vnímal jste to?
Chápu to, bude se to přitvrzovat. Objeví se věci, co se tady neobjevovaly rok a půl. Po porážce s Artisem jsem říkal, že začnu sledovat, jak funguje náš klub, hráči a fanoušci po nějakých prohrách, protože my jsme nebyli zvyklí prohrávat. Teprve teď se ukáže, jak jsme silní uvnitř, jak jako tým.
Jsou na vršku tabulky ti, co by tam měli být?
Je tam čtveřice týmů, vedoucí Zbrojovka v tom bude asi na jaře pokračovat, možná ještě kádr zlepší o hráče větší kvality. Bude jí šlapat na paty nejen Artis, hodně bude promlouvat i Táborsko a zlobit tuhle trojici bude Opava.
Vaše cíle se tedy nemění?
Jak jsem říkal, páté až osmé místo zůstává, ale nebude to automatické. Musíme si to uhrát a hlavně správně vybrat kádr.
Jak jste na tom zdravotně? Na konci léta jste prodělal operaci slepého střeva, musel jste vynechat několik zápasů a na lavičce jste chyběl i ve Vlašimi.
Po zákroku koncem srpna v mém těle koluje nějaký zánětový virus, chytil jsem ho do nosní příčky. Do konce týdne mám antibiotika, tak doufám, že se mi už nestane, abych jako trenér chyběl na čtyři zápasy na lavičce. Musím říct, že mě to docela sebralo. Všem jsem říkal, že nechápu, jak někdo může mít vůbec rýmu. A teď jsem září říjen sám mimo provoz. Hrozil mi i náběh na zánět mozkových blan, proto jsem teď nemohl být ve Vlašimi. Doktor mi říkal, ať si dávám bacha.
Pustí vás nemoc do Nigérie, kde budete hledat posily?
Právě že nakonec kvůli zdravotním potížím neletím, bude tam můj asistent Vladimír Beker. Do Abudži, hlavního města, se vydá 23. listopadu.
Co si od toho slibujete?
Nepřeceňoval bych to. Je to seznámení s tím, co jiné týmy už dělají. Jdeme tam nahlédnout, jestli pak pozveme jednoho až tři hráče do přípravy, to nedokážu říct. Bude to takový proces. Ne že přivezte hráče a hned bude hrát. Může se povést někdo, kdo se třeba zapojí do přípravy a dostane smlouvu od léta.
Říkalo se pravidlo, že jeden dva černošští hráči v mančaftu je strop. Když jich bude víc, stane se z toho komunita. Dneska v globalizaci už to tak není.
Jak to bude v Nigérii vypadat?
Nejdeme tam na blind koupit někoho na tržišti. Jsou tam akademie, není to pouliční fotbal, jeden z agentů nám nabídl tuto spolupráci. A v tom týdnu, co tam budeme, se konají zápasy mezi akademiemi. Oni si hlídají svoje poklady, pak je licitace o penězích. Většinou si přivede hráče na tři měsíce, na krátkodobé vízum. V tamějším prostředí na umělce, ve 40 stupních Celsia, budou výkony jiné, než když ho máte tady. To je investice, že si ho doma proklepneme. A když to zvládne, můžeme se bavit, že o něj máme zájem.
Bez Afričanů to už dnes ve velkém fotbale nejde?
Jsem starší trenér, který toto dříve nebral, neuznával. Říkalo se pravidlo, že jeden dva černošští hráči v mančaftu je strop. Když jich bude víc, stane se z toho komunita. Dneska v globalizaci už to tak není. Místní hráči jim neházejí klacky pod nohy, chovají se už jinak. Důležité je, že parta starších hráčů to vnímá. Je to moderní trend, Afričané mají rychlost a jiné prvky než my.
Jsou i levnější než čeští hráči? Nebo domácí nejsou?
Když obvolám svých deset známých agentů, každý řekne, že hráčů je málo. Proto se my musíme dívat i okolo. A to se nebavíme jen o Nigérii. Jsou hráči, které sledujeme i jinde. Díky majiteli, který chce investovat do skautingu a analýz, máme nový program. Chtěli bychom realizační tým rozšířit právě o tyto lidi.
Vazba na Nigérii je hlavně díky manželce majitele Viktorii, která odtamtud pochází?
Přímo ne. Je to o agentovi, který do naší ligy přes Karvinou dotáhl Durosinmiho a Sora. A on má zkušenosti s hlavním městem Nigérie. Půlka anglické ligy má koupené nejen mančafty v Africe, ale i akademie. Určitě to není tak, že tam najdeme Messiho v tmavé pleti. Ale musíme to zkoušet, není to tak finančně náročné, jako kdybychom koupili druholigového, už hotového hráče.