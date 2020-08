Ústecký útočník Kušej: Jen ať nás Jarošík peskuje, je to ikona, vzor

„Není to o tom, že jsem odchovanec. Musím dřít na tréninku jako nikdo jiný, snažím se na 120 procent. A nebudu polevovat jen proto, že jsem tu doma, že mě tady každý zná a má mě rád. Chci dřít a vrátit se tam, kde jsem byl,“ hlásí útočník, který v Ústí hostuje z německých třetiligových Drážďan.

Jeho pozice se oproti přípravě změnila, z hrotu se stáhl na post podhrotového útočníka. Kvůli svému stylu i 168 centimetrům výšky. „Domluvili jsme se s trenérem, že se tam cítím líp. Na podhrotu jsem víc na balonu, můžu dělat hru, víc mi to svědčí. A to proto, že mám nad sebou frajera, který mi přidržuje balony a sklepává mi je, takže jsem víc ve hře,“ líčí Kušej.

Jarošík začal trenérské angažmá v Ústí remízou v derby s Varnsdorfem Zpravodajství

Na premiéru se těšil, nervozita s ním necloumala. „Protože jsem věděl, do čeho jdu. Jsem doma, přišla rodina, spousta mých fanoušků. Díky té podpoře jsem byl v klidu. Mrzí mě, že jsme nevyhráli, příště to už zvládneme,“ burcoval po bezbrankové remíze v 1. kole. V nastavení vyslal jedovku z dálky, brankář Richter ji vytáhl na roh.

„Letět míč o půl metru vedle, nechytil by to. Trochu mě to mrzí, první zápas, první gól, to by byla paráda. Bod je dobrý, posledních třicet minut jsme tlačili, ale máme se ještě co učit. Jsem rád, že mě trenér pochválil, pár úseků jsem měl špatných, ale celkově dobré.“

Kouč Jiří Jarošík oznámkoval Kušejův výkon jako velmi dobrý. „Až se ještě víc sehraje s mančaftem, mohla by to být velká posila. Ukazoval se skvěle v tréninku, a jsem rád, že to v zápase potvrdil. Kluci ho vzali, zapadl, cítí, že má kvalitu. Příjemné překvapení!“ pravil Jarošík.

Ústecká posila Vasil Kušej v přípravném zápase proti Mostu.

Kušej chce ve 20 letech prorazit v dospělém fotbale. Hostování v rakouském Wackeru Innsbruck mu nevyšlo. „Když jsem začal hrát, přišla korona. Stalo se, nezasekl jsem se, jen se restartuji. Chci hrát velký fotbal. V kategoriích U17 a U19 jsem sázel góly, ale to je dětský fotbal. Tohle jsou dospělí. Frajeři jsou rychlí, vyspělí, siloví. I proti nim jsem vyhrával souboje, to je pro mě hlavní.“

V Drážďanech nezůstal, protože mají přetlak ofenzivních hráčů a plánují okamžitý návrat do 2. ligy. Hostování je roční, ale po podzimu by se do Dynama mohl vrátit. „Z Německa jsem zvyklý na dřinu. Poslední rok a půl chodím s kondičním trenérem Vencou Polákem ze Sparty na individuální tréninky.“

I psychicky se cítí silný. „Jsem nastavený tak, že když se nedaří, jedu dál. Vždycky jsem rád za gól, ale hlavní je, abychom šlapali jako tým. Jestli se netrefím a budeme půl sezony vyhrávat, bude mi to jedno,“ hlásí. „Hlavně chci být na balonu a užitečný týmu.“

S tím ústeckým si prý na hřišti už docela rozumí. „Chceme hrát to stejné, po zemi, kombinačně, jeden na jednoho, rychlý fotbal. Vyhovuje mi to. Z doby trenéra Křečka zůstali Peterka, Bílek, Prošek a další hráči, co to mají zažité,“ vnímá Kušej, nadšený z bývalého reprezentanta Jarošíka na ústecké lavičce: „On je ikona, vzor. Hodně nás peskuje na hřišti, snaží se z nás vyždímat nejvíc. Když budeme dodržovat jeho pokyny, budeme mít úspěchy.“