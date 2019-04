Ústí i Varnsdorf útočí na baráž. Zamotá se to, odhaduje kouč Křeček

dnes 9:42

Druholigová barážová detektivka graduje. A severočeské celky v ní nehrají pouze epizodní role. Fotbalový Varnsdorf by teď do boje o 1. ligu postupoval, Ústí je od něj jen dva body. „Neznamená to téměř nic, je to malý krůček. Čeká nás osm zápasů, vše se může různě zamotat. Jsme rádi, že jsme na dostřel, ale nepřeceňujeme to,“ řekl na klubovém webu ústecký trenér Aleš Křeček po páteční výhře 2:1 nad Prostějovem.

„Hodně napoví duben, zápasy jdou rychle za sebou. Byl bych rád, kdybychom v květnu byli v pozici, že stále budeme mít na baráž šanci.“ Prostějov porazily góly Braka, na jaře dali 80 procent ústeckých branek stopeři. „Trápí nás finální část, je těžká. Nedaří se nám skórovat ani si vytvářet šance, tedy až na Prostějov. Že čtyři branky na jaře z pěti obstarali stopeři, nevadí. Oni jsou tam od toho, aby při standardních situacích byli nebezpeční, a Brak i Pimpara k tomu mají dispozice.“ Varnsdorf je sice čtvrtý, ale o skóre za Hradcem Králové, s nímž má lepší vzájemnou bilanci. V neděli doma zachraňoval remízu 2:2 s Chrudimí. „Po vedoucí brance jsme přestali hrát, zatáhli jsme se a dali jsme soupeři prostor ve středu hřiště,“ litoval na fkvarnsdorf.cz kouč David Oulehla. „Po dvou hloupých faulech jsme pak dostali dva góly ze standardek. Ale jsem rád, že kluci ukázali charakter a vrátili se do zápasu.“ Ústí ve středu v 18 hodin hostí Znojmo, Varnsdorf nastoupí v Třinci.