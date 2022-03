Ukrajinci? Pracanti se skvělým přístupem, říká ústecký trenér Jarolím

„Co se děje na Ukrajině, to je něco, co si ještě před 14 dny nikdo nedokázal představit. S hráči z Ukrajiny pracujeme, mají tu zázemí, rodiny, uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet dál. Tak, jak jsem je poznal, a jakou mám obecně zkušenost s Ukrajinci, tak jsou to pracanti s vynikajícím přístupem. Když budou takto nastavení, tak nám určitě pomůžou,“ je přesvědčený ústecký trenér David Jarolím.

Tymošenko je ročník 1999, Kabancov 2001. Oba by tedy měli podléhat branné povinnosti, rukovat ale zatím nemusejí. „Bavíme se s jejich manažerem i s kluky, oba studují na Ukrajině univerzitu, takže se jich to údajně zatím netýká. Žádný povolávací rozkaz v rukách zatím nemají a věříme, že už ani žádný potřebovat nebudou, protože konflikt brzy skončí,“ přeje si ústecký sportovní manažer Petr Heidenreich. Od klubu mají ukrajinští hráči maximální podporu.

„Ještě do včerejška jsme mohli říkat, že ti kluci žijí v oblastech, kde je válka míjí, ale dle dnešních zpráv je i bydliště jednoho z nich zasaženo. Tak jen doufám, že jeho rodina je v pořádku. Držíme palce nejen těmto klukům, ale celé Ukrajině,“ zdůrazňuje Heidenreich.

Co se fotbalu týká, ukrajinské posily by měly v ústeckém týmu zvýšit důraz. „V některých zápasech nám bojovnost a soubojovost na podzim chyběla, proto jsme se v tomto ohledu posílili,“ vysvětluje Jarolím, jenž během zimní pauzy dodělal profesionální licenci a mohl se tak oficiálně stát hlavním trenérem druholigového Ústí. To je po podzimu až jedenácté a jeho cíl je jasný: co nejdříve zmizet z pásma sestupu.

„Chceme mít rychle dost bodů, abychom byli zachránění. Pak chceme pracovat s týmem, aby hrál hezký fotbal a dělali jsme radost fanouškům. A také připravit další hráče na posun do vyšších pater fotbalu,“ říká Heidenreich.

Jarní část 2. ligy odstartuje Ústí pátečním zápasem s třetí Líšní, před začátkem chce symbolicky podpořit Ukrajinu. „Chystáme vzkaz na dresech a minutu ticha či potlesku,“ plánuje ústecký šéf.