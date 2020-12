Ústí mělo štěstí na trenéra. Jarošík by mohl 2. ligu ještě hrát, tvrdí Straka

„Strašně moc jsem se těšil na setkání s ním. Uznávám ho se vším všudy. Říkal jsem mu: Jirko, měj trpělivost, protože na tebe čekají ty patra nahoře. O tom jsem přesvědčený!“ zvolal energický třinecký trenér František Straka po vzájemném víkendovém zápase 2. ligy.

Pátrání klubových šéfů po nástupci Aleše Křečka nevypadalo snadně; bývalý trenér byl úspěšný, oblíbený i charismatický, kabina za ním šla. A tak vytáhli eso, byť novice v pozici hlavního trenéra.

Jarošíka, bývalého reprezentanta a jako hráče evropského rekordmana s osmi tituly ze čtyř ligy, české, anglické, skotské a ruské. Vůdce byl jako hráč, vůdce je i coby kouč. A s omlazeným kádrem se mu daří, už v září získal cenu pro Trenéra měsíce ve 2. lize.

„Je vidět, že fotbal hrál, chce po nás, ať kombinujeme,“ líčí ústecký záložník Michal Bílek. „Trenér Křeček to měl postavené jinak, zapracovával do přípravy videa, pořád jsme seděli u televize. Teď videa moc nejsou, jsme spíš na hřišti, je to hodně o fotbale, hrajeme baga.“

A soutěživý Jarošík, který v říjnu oslavil 43. narozeniny, se zapojuje. „Když hrajeme malé hry, někdy se přidá. Je to vyhecované, chceme ho porazit, on si trošku připískává,“ popichuje Bílek svého kouče. A bývalý důrazný záložník Jarošík své svěřence nešetří. „On to takhle hrál, je zvyklý z ostrovů. Pamatuju si zimní turnaj proti němu, to bylo o nohy. A teď to vždycky bolí Matěje Koubka, když hraje na něj,“ řehtá se Bílek.

Když pozoruje, jak trenér ještě válí, napadlo ho: „Na stoperovi by si 2. ligu v klidu odehrál. I na tréninku je vidět, že má pořád přehled. A taky zápal - i v bagu jde do skluzu, nechce v ničem prohrávat.“

Straka a Jarošík, dva bývalí sparťané, spolu prodebatovali celou rozcvičku. O fotbale se můžou bavit hodiny. „Jirka je kluk, který má fotbal zmáklý. A má to ze své kariéry podobně jako já,“ líčí motivátor Straka. „Já si ty elementy, které mě pak zdobily v trenérské kariéře, vzal z Německa. Jirka to samé. Hrál na skvělé úrovni, poznal X trenérů, X systémů, nakonec má svůj vlastní.“

Jarošík končil hráčskou éru v Deportivu Alavés a k srdci mu přirostl španělský model fotbalu. Třeba s ním prorazí i výš. Už teď se o něm mluvilo v souvislosti s Teplicemi. „Soustředím se na práci v Ústí,“ mávl Jarošík rukou. Straka ale tvrdí: „Umím si ho představit někde jinde. V 1. lize.“