Ústecký kouč Habanec: Zlobítkem ve třetí lize jsou nečitelná béčka

Kádr si postavil tak, aby nejen vyhrával, ale i bavil. „Chtěl jsem vítězné typy, rychlá křídla, mít minimálně čtyři pět hráčů v šestnáctce při naší útočné hře, to je absolutní základ. Asi víte, že moje myšlenky jsou spíš na ten předek, ale chtěl bych to mít trochu vybavené i defenzivou, proto máme zkušené hráče včetně brankáře i v obranné fázi,“ vysvětluje navrátilec.

Hrát na 0:0 však Habancovo Ústí určitě nebude. „Nepůjde jen o výsledek, ale také o to, abychom z výkonu měli všichni radost, abychom byli parta v kabině, jak v té malé, což je realizační tým, tak v hráčské. Chceme se těšit na trénink i na zápas. Takhle si představuju, že bychom pak mohli cíl splnit.“

Do plejády ligistů přibyli další dva: brankář Tomáš Grigar z Teplic a Ladislav Kodad z Mladé Boleslavi, který také působil na Stínadlech.

„Grigar nechtěl končit kariéru, ale má i trenérské choutky. U nás tedy zároveň povede gólmany v áčku a béčku. Pevně doufám, že nám pomůže svými výkony, osobností, zkušenostmi, které má tady největší, větší i než já,“ směje se Habanec.

I Kodada považuje za velké jméno. „Věřím, že se dostane do formy, jakou měl v Teplicích. Anabáze v Boleslavi mu moc nevyšla, je tam obrovská konkurence, hrál v béčku,“ podotýká kouč. „Potřebujeme zapracovat na tom, aby z fotbalu měl zase radost, drajv. Ale měl by být jedním z našich stěžejních kamenů.“

Fotbalový trenér Svatopluk Habanec (vlevo) poté, co podepsal smlouvu s Přemyslem Kubáněm, majitele FK Viagem Ústí nad Labem.

O fotbalisty s ligovou minulostí se bude Habanec opírat. „Nebudu dělat moralistu – jednoznačně to tak musí být, protože není prostor na koncepční práci. Ale místo v kádru dostanou i talenty z mládeže.“

Jedním z klenotů je Adam Čičovský, o němž se mluvilo jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Zkoušel to také v Teplicích. „Všichni včetně mě jsme se posunuli a nezabrzdili nebo nejeli jen na setrvačnost a na výplatu. Ať je to Čičovský nebo Habanec, musíme na sebe být nároční, ale on to v sobě má,“ tuší trenér.

Jako trenér dvakrát s Ústím do nejvyšší soutěže, s rezervou Teplic do třetí ligy, s Kuřimí do divize. „Třetí liga je složitá, ale to neřeším, nechci se dostat do negace. Chceme se posouvat pozitivním myšlením. Velkým zlobítkem jsou v soutěži B-mužstva, jsou nečitelná. Záleží, zda hrajete před zápasem áčka, nebo po něm,“ zamýšlí se Habanec.

„My potřebujeme navýšit všechno, náročnost tréninků, náročnost na hráče, mají téměř profipodmínky. A proto se tak musíme i chovat.“