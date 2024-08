Ústí navýšilo rozpočet. Chceme být vyzrálý klub, ne spratci, říká Habanec

Ústecký kapitán Březina: Ať je vidět, že chceme víc Stejný cíl, nový kapitán. V minulé sezoně se fotbalové Ústí do druhé ligy neprodralo, proto před dalším pokusem překopalo celý tým. Nový je trenér i kapitán, k postupovému snu má Viagem dovést obránce David Březina. „Zodpovědnost je veliká, nároky a cíle jsou tady vysoké. Nemyslím si, že mě pozice kapitána bude svazovat, ale určitě to je zodpovědnost, abych v dobrých i špatných chvílích dokázal týmu pomoct a dát mu půdu pod nohama. Ať už v kabině, nebo na hřišti,“ říká sedmadvacetiletý stoper, který holou hlavou budí na hřišti respekt. Z týmu má před startem třetí ligy dobrý pocit. „Kádr se hrozně zkvalitnil, za což jsme všichni rádi, protože konkurence je velká, bojuje se o základní sestavu. Přišla kvalita, na nás je přenést to do sezony. Soutěž je těžká, to všichni víme. Musíme se ostatním vyrovnat hlavně v soubojové složce. Musí být vidět, že chceme víc,“ velí. Nový kouč Svatopluk Habanec chtěl mužstvo co nejvíc stmelit. „Snažíme se pořád něco dělat společně. Máme v kabině šipky, trenér nám koupil stolní fotbálek. Hráli jsme beach volejbal v rámci teambuldingu, chodíme na tenis. Kluci o to jeví zájem sami, což je dobře. Snažíme se pořád něco spolu dělat,“ líbí se Březinovi. „A i v těch hrách je vidět, že nikdo nechce prohrát. Jsme soutěživí, máme mentalitu vítězů. Každou hru, i střižbu nebo bago, chceme vyhrávat. Nechci nikoho urazit, ale proti jaru je to teď cítit víc. Ale ukáže se to až v situacích, kdy se nebude dařit.“ Výkonnost týmu prý šla během přípravy nahoru, v jejím finiši Ústí rozstřílelo 8:0 Chomutov a 7:0 Bohemians B. „Mělo to vzestupnou tendenci. Postupně se začaly projevovat věci, které po nás trenér chtěl. A máme dobré jádro týmu, to je obrovský základ úspěchu,“ míní zimní posila ze Žižkova. Hlavní slovo v kabině má právě Březina. „A ještě víc na hřišti, Břéza je nejvíc slyšet. Přestože nemůže hrát první kolo, což nás mrzí, tak určitě bude patřit k těm, o které se může opřít realizák i mančaft,“ pochvaluje si kouč Habanec, proč volba padla právě na něj. Březina svou roli nepřeceňuje. „Určitě to je nějaký článek, který bude hrát roli, ale nemyslím si, že je až tak důležité, kdo je kapitán. Zodpovědnost máme velkou všichni, snad to bude mít úspěšný konec.“