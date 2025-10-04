Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Ondřej Bičiště
  11:31
Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli abnormálně nadstandardní tým, platy, prémie i zázemí ve třetí lize. A Zbrojovka nám ukazuje, jak to má vypadat, když chcete být nadstandardní ve druhé lize a hrát vysloveně o postup. Tam zatím ještě nejsme,“ uznal ústecký kouč Svatopluk Habanec po páteční domácí porážce 0:1.
Ústecký kouč Svatopluk Habanec děkuje fanouškům po porážce.

Ústecký kouč Svatopluk Habanec děkuje fanouškům po porážce. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Tomáš Kott smutní po gólu Zbrojovky.
Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.
Brněnský Patrik Čavoš slaví se spoluhráči gól.
Brněnský kouč Martin Svědík.
8 fotografií

Viagem se netají tím, že se ve druhé lize zastavit nechce. „Cíle jsou jasné. Zorientovat se v soutěži, najít tam nějaké okno, kdy ten rok může být třeba postupový. Jestli to bude příští, přespříští, to nevím, majitel nad námi nemá bič. Každopádně znáte jeho ambice, jsou vždy nejvyšší,“ zmínil kouč Přemysla Kubáně, jenž vyhlásil útok na první ligu do tří let.

Letos po snovém rozjezdu nováček lehce odpadá, za poslední čtyři zápasy Ústí získalo jen dva body za dvě remízy a dalo pouze tři góly. Zbrojovku ve druhé půli zmáčklo, ale k vyrovnání to nevedlo. „Nechci používat fráze, že se nemáme za co stydět, nedali jsme pět zápasů gól ze hry, což mě úplně s..e,“ ulevil si Habanec.

„Snad každý mančaft má nějaký nárůst návštěv, někdo ve stovkách, někdo v tisících, toho si musíme vážit!“

Svatopluk Habanec

„Na začátku soutěže se nám dařilo dotahovat zápasy do vítězného konce, měli jsme i trochu kliku, teď se to trochu obrátilo. Proto zkoušíme jiné rozestavení i hráče na jiných postech.“

Třeba obránce Ondřej Žežulka hraje už druhý zápas na hrotu.

„Myslím, že toho víc naběhal než vyšancoval, ale nezklamal.“ To se dá říct o celém ústeckém týmu, extra motivovat ho brněnský rodák Habanec proti Zbrojovce nemusel.

Zbrojovka porazila Ústí. České Budějovice vyhrály poprvé od srpna, zdolaly Příbram

„Já jen frázovitě řekl, že v případě úspěchu určitě nějaký catering bude. My měli během podzimu dvakrát motivaci formou vyšších prémií a nikdy to nevyšlo. Dovršili jsme hattrick, třikrát jsme byli v televizi a třikrát prohráli, tak snad už nás tam dával nebudou,“ usmál se kouč.

I přes porážku ocenil, jak Ústí dokázalo favorita dostat pod tlak. „To mě těší, proto tady nechci bubákovat. Stálo nás to hodně sil, třeba záložník Kodad za zápas naběhal téměř 12 kilometrů a v super sprintu kolem 450 metrů, to jsou úctyhodná čísla.“

„Na rohy jsme vyhráli 8:1, střely vyzněly taky pro nás. Ale brankář Hrdina měl vždy výborné gólmanské postavení, my ho buď trefovali, nebo to chytil. Přesto jsem překvapený, že proti týmu s tak obrovským kádrem, jako má Zbrojovka, jsme měli až takovou převahu,“ vyzdvihl Habanec.

Patrik Čavoš (vlevo) překonává Tomáše Grigara.
FK Ústí nad Labem - Zbrojovka Brno, vlevo Martin Rymarenko, vpravo Solomon...

Ve Zbrojovce působil jako hráč i trenér. „Nostalgie tam je, určitě nezapomenu na to, jak jsme udělali v roce 1988 dorostenecký titul, naopak trenérské angažmá bylo trochu nepovedené, vydržel jsem tam jen rok a čtvrt.“ Odvolání na začátku prvoligové sezony 2017/18 kouč dlouho bral jako křivdu. „Byla tam jiná situace, jiný majitel, jiní hráči. A nějaké chyby tam z mé strany jednoznačně byly,“ přiznává zpětně.

Finiš podzimu bude pro Ústí krušný, hraje třikrát venku a už jen jednou doma. Navíc v zápase s Brnem přišlo o klíčového záložníka Tomáše Kotta, který si po střetu s Patrikem Žitným zlomil lýtkovou kost.

„Nečekal jsem, že zrovna Žito (Žitný) je takový kosič, kdyby tu byl VAR, asi by to bylo jasná červená. Bohužel jsme ztratili jednoho z nejlepších hráčů, chybět bude 8 až 12 týdnů,“ mrzí trenéra.

Brněnské kluby kur... trh. Ústecký trenér Habanec odmítá jít do finanční války

I proto bude v zimě žádat další posílení. „Jaro je o tom, že se načítají žluté karty, k tomu máme zranění. Kádr musíme mít širší, nemůžeme to hrát ve třinácti lidech jako ve třetí lize.“

Problém mohou být cenovky hráčů, Habanec před sezonou mluvil o tom, že týmy jako Zbrojovka či Artis kazí trh. „Já to jednou řekl s troškou nadsázky, abych pozlobil kamarády v Brně, ale zaplaťpánbůh za miliardáře, kteří dávají prachy do fotbalu. Ať jsou to klidně astronomické částky, pomáhá nejen těm samotným klubům, čerpají z toho i ty okolní,“ zamýšlí se kouč. Investice do kádrů zvýšily i prestiž druhé ligy.

„To, že je teď víc peněz v první i druhé lize, natáhlo fanoušky. Snad každý mančaft má nějaký nárůst návštěv, někdo ve stovkách, někdo v tisících, toho si musíme vážit!“

Výsledky

