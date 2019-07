Největší úspěch? Dva postupy a stadion, říká ústecká legenda Pelc

Spočítal jste si, jak dlouho jste v Ústí působil?

Přesně už to ani nevím, ale v nějakém tom rozmezí 25–30 let to bude. V roce 1996 za pana Suchánka, když se bojovalo o 1. ligu, jsem ještě hrál. Pak to krachlo a my to dávali dohromady s Martinem Krupičkou a Frantou Novákem, rok si přesně nepamatuju, ale tehdy se slučovalo MFK Ústí se Všebořicemi. A od té doby jsem v Ústí s jednou malou půlroční přestávkou, kdy jsem byl v béčku Teplic.

Proč jste skončil?

Už to nefungovalo mezi námi na podzim, nezapojoval jsem se do sportovního života klubu, dělal jsem jen vedoucího týmu. A pak mi bylo řečeno, že sportovního manažera Arma nepotřebuje, a jestli chci, tak že můžu shánět peníze a starat se o sponzory, což dělat nechci. Radši jsme se dohodli, že k 30. červnu skončím. Víc to rozebírat nebudu, nechce se mi o tom mluvit. Mrzí mě to, člověk tady je tak dlouho, a pak odchází s pocitem, že je nepotřebný. Ten rozchod nebyl takový, jaký by měl být.

Čemu se teď věnujete?

Aktuálně mám problém na baráku s topením, tak to musím řešit. A užívám si volno. Před nedávnem jsme byli v Turecku na týden, teď si užíváme Třeboňsko na kolech. Moře je moře, až na ta vedra to bylo nádherné, ale tady doma si to zase užijeme celá rodina. Dáme si české pivo, nějakou tu rybu a jezdíme na kole.

Stanislav Pelc (vlevo) během zápasu mezi starou gardou Ústí nad Labem a Vízkovy Kozlovny.

Co považujete za největší úspěch během vaší letité funkcionářské éry?

Určitě ty dva postupy do první ligy. A pak to, že jsme dokázali pro fotbal postavit stadion, který už skoro splňuje parametry první ligy, to je také úspěch. A druhá liga se tady hraje od té doby, co jsme postoupili, což je v těchto podmínkách velký úspěch.

Jak vidíte budoucnost Ústí? Bude prvoligová?

Asi každý by to tak rád viděl, i já bych si přál, aby se tady první liga hrála a třeba i dlouhodobě. Ale samozřejmě jsou k tomu potřeba nějaké podmínky, nejen stadion, ale i finanční. A to zatím nevím, jak to bude s novým majitelem, s městem.

Za vás chodilo na druhou ligu 5 000 lidí, teď je úspěch tisícovka. Čím si to vysvětlujete?

Nerozumím tomu. I na divizi, když jsme hráli s Neštěmicemi o postup do třetí ligy, přišlo 8 000 diváků. Asi je to tou dobou, je spousta jiných zájmů. Televize vysílá hodně fotbalů, divák je asi přesycený. Na Armu chodí pořád stejní lidé, až ta generace nebude, tak nevím, kdo tam bude chodit. Letos mě hodně zklamalo, že se hrálo o postup do baráže o ligu a lidi stejně nepřišli. Tomu moc nerozumím.

Za ta léta jste v Ústí potkal řadu hráčů. Který byl podle vašeho gusta?

Samozřejmě Edin Džeko. A pak třeba útočník Martin Procházka, ten dával góly jak na běžícím pásu. A dneska je největší problém střílet góly.

Když Džeko působil v Ústí, tipnul byste si, že to dotáhne tak daleko?

To určitě ne. Přišel jako mladý kluk, ze začátku taky měl problémy se aklimatizovat, učil se řeč. Vím, že kouč Jirka Plíšek ho posadil i na lavici, protože nehrál dobře. Ale během té doby se zlepšoval, začal dávat góly, pak v Teplicích už to bylo něco úplně jiného, a pak už to byla cesta na vrchol. Určitě bylo od začátku na tréninku vidět, že góly dávat umí, ale že to dotáhne tak daleko, to jsem si nemyslel.

Kdo z trenérů vám utkvěl v paměti?

Vzpomínám rád na začátky v Ústí, na Jardu Dočkala, to byla velká škola. Pak samozřejmě na Sváťu Habance, s nímž jsme postoupili do ligy. Bylo jich tu hodně, ale tihle dva mi utkvěli v paměti.

Říkal jste, že fotbalová práce vám zatím nechybí. A na fotbal někam zajdete?

Určitě. Do Ústí budu chodit, zajedu i do Teplic, byl jsem v Litoměřicích. A budu jezdit i do Brozan, tam mají dobré maso a buřty (smích).

Sám jste to jako hráč dotáhl do Dukly i do národního týmu, máte v rodině pokračovatele?

Syn Tomáš nemohl hrát fotbal ze zdravotních důvodů, ale můj vnuk Matěj hraje, chytá po tátovi. Je mu 11 let, tak třeba z něj něco bude. Občas se na něj zajdu podívat.

Sledoval jste letošní nejvyšší fotbalovou soutěž? Nemrzí vás, že sestoupila Dukla, v níž jste zažil své nejlepší fotbalové roky?

Mrzí. Sledoval jsem je, koukal jsem, jak si vedou. Z některých zápasů, co jsem viděl, jsem měl pocit, že tam je nějaká divná atmosféra. Už to není ta Dukla, co bývala.

A co jste říkal na Teplice?

Mají to složité. Ten kádr není tak široký, pak z toho někdo vypadne. Jejich sezona podle mě až tak špatná nebyla, až na ten výbuch 0:8 s Boleslaví. Takhle odehrát skupinu o poháry, to nevím, co se stalo, ale nemělo by to být. I když my jako Dukla jsme taky dostali osm gólů, ale v Kolíně nad Rýnem. Vím, že když to nesedne, tak vám tam spadne každý balon, ale oni to úplně vypustili, čemuž nerozumím.

Budou mít tuhle sezonu lepší?

Byl bych rád, aby to bylo lepší, ale obávám se, že ten kádr už není takový, jaký býval v minulosti. I když teď Teplice přece jen docela slušně posílily, takže by to zase mohlo jít nahoru.

Bude i letos pokračovat dominance Slavie?

Myslím, že ano. Samozřejmě Sparta a Plzeň taky chtějí úspěch, tahle trojice bude nahoře. Pro Slavii je velký zásah odchod stoperů Ngadeua a Deliho, s nimi měla prostředek obrany skoro neprůchodný. Tak uvidíme, jak si s tím poradí, Teplice by toho mohly teď ve vzájemném nedělním zápase využít.