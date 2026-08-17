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Ústečtí fotbalisté promarnili šanci vévodit druhé lize, v Třinci jen remizovali

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  20:27

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2. fotbalové ligy. Marc Olivier Vliegen inkasuje gól. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání 4. kola druhé ligy remizovali 0:0 v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce. Neporažení Severočeši se posunuli na čtvrtou příčku se ztrátou jednoho bodu na první Karvinou. Slezský nováček čeká na první výhru, se třemi body je dvanáctý.

Třinec nasadil obě posily z rezervy ostravského Baníku, Simerský a Šehič mají velké zkušenosti z nejvyšší české soutěže. V prvním poločase bylo několik šancí na obou stranách, ale gól nepadl.

Severočeši byli aktivnější a po přestávce stupňovali tlak. Černý trefil břevno, v řadě situací domácí podržel brankář Murin.

V 71. minutě však Richter musel hasit nebezpečí za cenu červené karty a hosté dohrávali v oslabení. Ústí má postupové ambice, ale nakonec muselo brát jen bod.

Šuškavčevič už není trenérem Kroměříže

Nejhorší tým druhé fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0:4 s Jihlavou. Hanácká Slavia to uvedla na svém webu. Jméno nového kouče teprve oznámí.

Šuškavčevič, který jako hráč nastupoval za Slavii, Slovácko a Sigmu Olomouc, přišel do Kroměříže v lednu jako asistent. Po sezoně nahradil Lukáše Kříže, jenž skončil u mužstva ze zdravotních důvodů.

Hanákům vstup do nového ročníku nevyšel. Po čtyřech kolech mají jen bod a skóre 0:8.

Konec trenéra v pondělí oznámila i Viktoria Žižkov, jejíž vedení odvolalo Jindřicha Tichaie. Pražský celek je v druholigové tabulce třináctý se třemi body.

Chance Národní Liga
4. kolo 17. 8. 2026 18:00
FK Třinec FK Třinec : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 0:0 (0:0)
Sestavy:
Murin – Brak, Simerský, Helebrand – Bolf, Samiec (64. Agbo), Skwarczek (86. Machuča), Šehić – Omasta (64. Abdoulkarim), Dedič (C), Cienciala (81. M. Černý).
Sestavy:
Holý – Yaméogo, Peterka, Březina – Ullman, D. Richter, Kott, Idumbo (75. Fantiš) – Moulis (81. Bzura) – D. Černý (75. Osaghae), Do Marcolino (75. Simons).
Náhradníci:
Adamuška – Nguyen, Zdražil, Zinhasović, Vlachovský, Obuch, Dadak.
Náhradníci:
David Němec, Savić – F. Novotný, Berelidze, Diarra, Goj.
Žluté karty:
55. Hejdušek, 63. Helebrand, 89. Bolf
Žluté karty:
68. Yaméogo, 77. Ullman
Červené karty:
Červené karty:
71. D. Richter

Rozhodčí: Orel – Kříž, Jurajda

Počet diváků: 950

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5. kolo

Viagem Ústí n. L. vs. FK Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
21.8. 18:00
  • 3.00
  • 3.14
  • 2.30
FC Vysočina Jihlava vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
21.8. 18:00
  • 2.60
  • 3.18
  • 2.60
Slezský FC Opava vs. FK Třinec //www.idnes.cz/sport
21.8. 18:00
  • 1.55
  • 3.81
  • 5.62
1. SK Prostějov vs. SK Kladno //www.idnes.cz/sport
21.8. 18:00
  • 1.95
  • 3.40
  • 3.59
FC Sellier & Bellot Vlašim vs. Fotbal Příbram //www.idnes.cz/sport
21.8. 18:00
  • 2.10
  • 3.30
  • 3.26
MFK Karviná vs. FK Viktoria Žižkov //www.idnes.cz/sport
21.8. 18:00
  • 1.55
  • 3.81
  • 5.62
SK Slavia Praha B vs. SK Hanácká Slavia Kroměříž //www.idnes.cz/sport
23.8. 10:15
  • 1.55
  • 3.81
  • 5.62
FC Baník Ostrava B vs. FK Arsenal Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
23.8. 14:30
  • 1.70
  • 3.51
  • 4.73
Kompletní los
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4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 8:5 9
2. FC SILON TáborskoTáborsko 4 2 2 0 7:3 8
3. SK Slavia Praha BSlavia B 4 2 2 0 9:6 8
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 4 2 2 0 7:4 8
5. Fotbal PříbramPříbram 4 2 2 0 7:5 8
6. FC Vysočina JihlavaJihlava 4 2 1 1 6:2 7
7. FK Dukla PrahaDukla Praha 4 2 1 1 7:5 7
8. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 4 1 2 1 7:5 5
9. SK KladnoKladno 4 1 2 1 4:4 5
10. FC Baník Ostrava BOstrava B 4 1 1 2 7:6 4
11. Slezský FC OpavaOpava 4 1 1 2 3:5 4
12. FK TřinecTřinec 4 0 3 1 3:4 3
13. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 4 1 0 3 3:9 3
14. 1. SK ProstějovProstějov 4 0 2 2 4:6 2
15. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 4 0 2 2 6:11 2
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 4 0 1 3 0:8 1

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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