Ústečtí fotbalisté promarnili šanci vévodit druhé lize, v Třinci jen remizovali

Třinec nasadil obě posily z rezervy ostravského Baníku, Simerský a Šehič mají velké zkušenosti z nejvyšší české soutěže. V prvním poločase bylo několik šancí na obou stranách, ale gól nepadl.
Severočeši byli aktivnější a po přestávce stupňovali tlak. Černý trefil břevno, v řadě situací domácí podržel brankář Murin.
V 71. minutě však Richter musel hasit nebezpečí za cenu červené karty a hosté dohrávali v oslabení. Ústí má postupové ambice, ale nakonec muselo brát jen bod.
Šuškavčevič už není trenérem Kroměříže
Nejhorší tým druhé fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0:4 s Jihlavou. Hanácká Slavia to uvedla na svém webu. Jméno nového kouče teprve oznámí.
Šuškavčevič, který jako hráč nastupoval za Slavii, Slovácko a Sigmu Olomouc, přišel do Kroměříže v lednu jako asistent. Po sezoně nahradil Lukáše Kříže, jenž skončil u mužstva ze zdravotních důvodů.
Hanákům vstup do nového ročníku nevyšel. Po čtyřech kolech mají jen bod a skóre 0:8.
Konec trenéra v pondělí oznámila i Viktoria Žižkov, jejíž vedení odvolalo Jindřicha Tichaie. Pražský celek je v druholigové tabulce třináctý se třemi body.
Murin – Brak, Simerský, Helebrand – Bolf, Samiec (64. Agbo), Skwarczek (86. Machuča), Šehić – Omasta (64. Abdoulkarim), Dedič (C), Cienciala (81. M. Černý).
Holý – Yaméogo, Peterka, Březina – Ullman, D. Richter, Kott, Idumbo (75. Fantiš) – Moulis (81. Bzura) – D. Černý (75. Osaghae), Do Marcolino (75. Simons).
Adamuška – Nguyen, Zdražil, Zinhasović, Vlachovský, Obuch, Dadak.
David Němec, Savić – F. Novotný, Berelidze, Diarra, Goj.
55. Hejdušek, 63. Helebrand, 89. Bolf
68. Yaméogo, 77. Ullman
71. D. Richter
Rozhodčí: Orel – Kříž, Jurajda
Počet diváků: 950