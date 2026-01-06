111 dní pauza. Ústí navrhuje: Ať se 2. liga rozšíří, majitelé platí za nic

„Není úplně šťastné, že od mistráku k mistráku to je přes čtvrt roku. Měl by se někdo zamyslet. Nejen kvůli hráčům a trenérům. I pro majitele klubů je hloupé platit, když se nehraje,“ řekl ústecký kouč Svatopluk Habanec na pondělním startu zimní přípravy.
Viagem naposledy kopl do balonu 9. listopadu ve Vlašimi, o body se znovu popere až 28. února doma proti Kroměříži. Zápasy od sebe dělí skoro čtyři měsíce. V první lize trvá pauza zhruba 50 dní.
„Hrát jen 30 utkání je neefektivní. Druholigový produkt by se měl nafouknout. Měli bychom se dostat na hranici toho, co hráči unesou. Nevím, kolik to je, ale 36 zápasů zvládnou bez debat,“ míní Kubáň. „Jestli mám maximalizovat hodnotu soutěže, řekl bych, pojďme vymyslet schéma, které zajistí více utkání. Bude to atraktivnější pro všechny. Takhle zbytečně pálíme peníze. Platíme hráče za to, že jen trénují, což je ani tolik nebaví.“
Podle Habance by druhá liga uživila nejméně o dva až čtyři týmy navíc, tedy že by měla 18 až 20 účastníků. Navrhuje udělat ze tří třetích lig dvě. „Nevím, zda je to nejšťastnější, ale ta prodleva kdekoho drásá.“
Kubáň s ním souzní. „Půjdu proti názoru odborníků, druhou ligu bych rozšířil nejméně na 18 týmů. Bývalo to tak už po revoluci, bavilo mě to,“ připomněl sezonu 1994/95. „Jsou soutěže, kde je 22 až 24 mužstev. Samozřejmě bude debata, že nejsou připravené stadiony, tak ať se třeba povolí i ty, kde není osvětlení.“
O kvalitu soutěže by se Kubáň nebál. „Příchodem nových majitelů do českého fotbalu se zvedla úroveň první i druhé ligy. A ve třetí lize jsou silné kluby, Česká Lípa a Kladno se snaží postoupit a bez problémů by mohly druhou ligu hrát,“ nadnesl majitel Viagemu fotbalového i realitního. „Primitivní recept je, aby se Ligová fotbalová asociace podívala do ciziny. Dát mi někdo jedno dvě odpoledne nebo asistentku, zjistíme hned, jaký model replikovat.“
Habanec jako hráč zažil v Teplicích ještě delší přestávku. „Pamatuji za trenéra Cermana, že jsme měli odložená dvě kola a začínali jsme v dubnu, to bylo něco neuvěřitelného. Teď si říkám, co asi tehdy trenér vymýšlel, když mu řekli, že se nehraje,“ usmál se šéf ústecké lavičky.
V aktuální sezoně mužstvo ještě držel, jak říká, v údržbovém systému až do 12. prosince. Po pauze měli hráči individuální přípravu. Týmová se natáhne na osm týdnů.
„Což je na druhou stranu lepší než tři týdny po postupové baráži. Máme šest přípravných utkání, asi nejatraktivnější hned v sobotu na Strahově s áčkem Sparty,“ prozradil Habanec. „Příští rok po podzimu možná zkusíme vymyslet dvě tři přátelská utkání, abychom si vyzkoušeli nějaké hráče.“
Dlouhá pauza je pro Viagem o to trýznivější, že z podzimní derniéry ve Vlašimi odešlo s ostudou 2:7. Na nápravu si hráči počkají.
„Všichni pořád máme v hlavě poslední zápas, který nám vadí. Znovu jsme se bavili s kluky v autě, když jsme přijížděli na první trénink, že podzim mohl dopadnout trošku líp,“ přiznal se šesti góly nejlepší střelec týmu David Černý.
Černé myšlenky budou Ústí mučit nekonečných 111 dní.
Až příště agenti zaťukají na dveře fotbalového Ústí nad Labem s nabídkou „zaručeně“ nového Edina Džeka, nejspíš nepochodí. Druholigový klub spustil vlastní skauting, brzy představí nové sportovní vedení a při posilování kádru se bude opírat o jeho analýzy.
„Dřív zavolal manažer: Mám dobrého hráče, okamžitě ho zkus! Každého z Balkánu nabízeli s tím, že to je druhý Džeko,“ připomněl trenér Habanec excelentního bosenského útočníka, jenž se v Ústí před 20 lety rozjížděl k báječné kariéře v Manchesteru City, AS Řím či Interu Milán.
„Každý chce prodat talentovaného hráče a my trenéři jsme z toho měli hlavu dokulata. Naštěstí teď už jde hráče načíst úplně jiným způsobem. Z dat hned víte, kolik má vyhraných soubojů nebo jakou má úspěšnost přihrávek,“ osvětluje Habanec, jak se v době datové dají snadno odfiltrovat neseriózní nabídky.
Před Vánocemi už se Ústí samo vydalo hledat nové posily do Nigérie, odkud pochází manželka majitele klubu Přemysla Kubáně. Vyskautovalo čtyři mladé hráče. Dva půjdou do dorostu, dva do juniorky, v klubu stráví tři měsíce. „Dostanou krátkodobé vízum, takže tu budou od konce února do konce května. Pak se rozhodneme, jestli některého z nich třeba posuneme výš,“ nastínil ústecký kouč.
Čtveřici talentů si klub vybral z šesti stovek hráčů. „Ekonomicky to dává smysl, je to nízkonákladové. Ale vytváří to personální požadavky na klub, aby tady byl nějaký koordinátor hráčů, proto musíme investovat do sportovního úseku,“ uvědomuje si Kubáň.
Budoucí nové vedení sportovního úseku bude vytipovávat hráče pro Ústí na základě datových analýz. Zaměřovat se bude hlavně na český, slovenský a potažmo celý evropský trh.
„Náš rozpočet se tím navýší, ale já to nevnímám jako provozní náklad, spíš investiční. Beru to jako jedinou možnou cestu, jak klub po sportovní stránce upgradovat. Chceme vytvořit datově řízený klub, který bude rozvíjet hráče a posouvat je dál,“ naplánoval Kubáň.