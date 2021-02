Fotbalové Ústí získalo z Drážďan mladého útočníka Gollnacka

Další Němec v českém profesionálním fotbale. Na Tilla Schumachera, toho času hráče Bohemians 1905, zkusí navázat v druholigovém Ústí jeho krajan Simon Gollnack z Dynama Drážďany. „Je tady výborné zázemí, skvělý trenér, z domova to mám kousek do Ústí, takže se moc těším na zápasy a věřím, že budu hrát za Armu co nejvíce utkání a vstřelím góly, které pomůžou týmu,“ svěřil se devatenáctiletý útočník.