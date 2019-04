Fotbalové Ústí dál děsí titány. A myslí si na prvoligovou baráž

„Udělali jsme další malý krůček k našemu snu, cíli. Mužstvo je teď tak nastavené, že z něj cítím velkou sílu. Čímž nechci říct, že už budeme všechno vyhrávat,“ vrtí hlavou trenér Aleš Křeček. „Máme před sebou ještě pět zápasů a narazíme na týmy před námi, Hradec Králové venku, Jihlava doma, třetí a druhý tabulky, k tomu hostíme Varnsdorf. Půjdeme do toho s pokorou.“

Před 542 diváky rozhodl ústecký nástup a hvězdné chvíle záložníka Václava Proška. Skóroval dvakrát v rozmezí čtyř minut. Měl nabito na hattrick, proti byla tyč.

„Víc než ta tyč, při které jsem střílel z úhlu, mě mrzí šance z první půle,“ řekl Prošek, jinak nadšený: „Poprvé mezi profíky jsem dal dva góly v zápase.“

Po hodině hry pečetil Bílek, hosté korigovali z penalty, poslední minuty se dohrávaly za šera, vypadl totiž proud. „Byl jsem nervózní, nevěděl jsem, jak se tyhle situace řeší. Kapitán hostů chtěl dohrát, my taky. Jsem rád, že se nečekalo na nahození světel,“ oddechl si Křeček.

Pardubický trenér Jaroslav Novotný se mračil, jeho tým je od baráže vzdálený už pět bodů: „Když Ústí dalo první gól, jako bychom dostali direkt a přestali jsme úplně hrát. Domácím narostla křídla.“

Ústí na jaře nemá výkyvy, z devíti střetnutí ztratilo jediné. „Jsem rád, že držíme konstantně výkonnost, že nám to moc neujíždí. I když se nám nepovedl zápas s Českými Budějovicemi, hned jsme navázali dobrým výkonem a výsledkem,“ cení si Křeček formy mužstva.

I pondělní výhry: „Chtěl jsem dohrát utkání na nulu, to se nepovedlo, ale dali jsme tři pěkné góly a měli jsme další pohledné akce. Škoda, že počasí odradilo diváky, snad jich příště přijde víc a udělají pověstného dvanáctého hráče.“

Měli by, už jde o všechno a čtvrté Ústí je ve hře o 1. ligu. „Věřím, že až pojedeme v posledním kole do Sokolova, budeme mít o co hrát,“ přeje si trenér Křeček. „Teď už se nerozhoduje v nohách, ale v hlavě.“

V neděli Ústí bez vykartovaného kapitána Peterky míří na hřiště Táborska. Šestý Varnsdorf, který na baráž ztrácí dva body, hostí Vlašim.