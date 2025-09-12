„Vycházíme z diskotékové teorie dvou kamarádek. Když jde hezká holka tančit, vezme si s sebou ošklivou, tím zvýrazní svou krásu. A my to teď děláme s našimi dresy,“ nabídl tradičně svérázné vysvětlení Přemysl Kubáň, majitel klubu.
A pokračoval: „Nynější provizorní dresy budou schválně hnusné, aby o to víc podtrhly krásu nových a opodstatnění, proč o nich mluvíme jako o nejkrásnějších na světě.“
|
Z ústeckých hráčů se stanou muži v černém, poslední přechodné trikoty budou bez reklam. „Viagem žádnou reklamu nepotřebuje,“ mávl rukou Kubáň. Dominuje jim obrovský QR kód, díky němuž si fanoušci můžou předobjednat nejkrásnější dresy na světě z dílny italské firmy Macron s ústeckými grafickými prvky.
Jejich výroba se zpozdila, proto přišel Viagem s originálním seriálem provizorních dresů. První trojice obsahovala dvě virální hlášky a upoutávku na novou sadu, další dva nesly apel k čistému Ústí nad Labem v grafickém zpracování populární počítačové hry GTA.
Když si někdo začne myslet, že ústečtí šéfové díky svým bláznivinám zastydli v pubertě, vždy překvapí. I tentokrát. Zisk z předobjednávek na nové, revoluční dresy totiž věnují na charitu.
„Obdarujeme holčičku Adélku, která trpí Tourettovým syndromem. Ten zasahuje nervovou soustavu, nemůže mluvit ani chodit, potřebuje neustálou péči a speciální vybavení. Její maminka je za příspěvek ráda, jsou z Olomouce,“ prozradila Viktorie Kubáňová z představenstva klubu. „Naši hráči bojují na hřišti, teď chceme bojovat za malou holčičku. Každý si zaslouží lepší život.“
Z jednoho dresu v ceně 1 999 korun poputuje Adélčině rodině pětistovka, kupující dostane i dvě VIP vstupenky na fotbal a čtyři lístky. Fanoušci si přitom budou objednávat trikoty, které ještě ani neuvidí.
|
„Jsme přesvědčení, že je vidět nepotřebují. V naší ústecké mytologii nám musí věřit, že budou nejhezčí na světě,“ usmál se Kubáň.
Ústecké mužstvo, které je nováčkem ve druhé lize, už se jich nemůže dočkat. Doma budou blankytně modré, venku růžové.
„Těšíme se na ně jako na smilování boží, konečně budeme mít dvě regulérní sady. Celá sága je věc marketingu, tedy vedení a Matěje Svojšeho, který má bláznivé nápady,“ řekl trenér Svatopluk Habanec.
Po operaci slepého střeva ještě netuší, zda už na sobotním zápase na stadionu Pardubic bude. Tedy ani to, zda osobně uvidí i ty nejošklivější dresy na světě.