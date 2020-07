Ústí chce oznámit nového trenéra. Máme dva finalisty, říká šéf klubu

Ústí porazilo Žižkov 1:0 a pojistilo si celkové 7. místo ve 2. lize. „Jsem rád, že nám vyšlo loučení s domácími diváky, byl to hezký zápas, dost šancí, byť jen jeden gól. Hra byla standardně dobrá, konečně zakončená vítězstvím,“ ulevil si Kožíšek po šestizápasové sérii bez výhry.



V úterý zakončí Ústí letošní sezonu v Jihlavě, pak bude jen velmi krátká přestávka. Už koncem července začne příprava na podzimní část 2. ligy.

Zpravodajství z 29. kola FNL

„Kluci si moc neodpočinou, ale bohužel to tak je. Začínáme už tvořit kádr, s některými hráči jsme v kontaktu. Ale čekáme na nového trenéra, on bude mít hlavní slovo. Vzhledem k tomu, jak málo je času, se bude tým tvořit nejspíš ještě v průběhu podzimu, větší doplnění pak plánujeme v zimě,“ dodal Kožíšek.

Některým hráčům končí smlouvy, zda jim bude nabídnuto prodloužení kontraktu, určí nový trenér. „Nechceme to dělat za něj. Je možné, že někteří hráči, s nimiž jsme nejednali o prodloužení, budou třeba ještě osloveni.“ Jedním takovým může být třeba útočník Fortune Bassey.

„Za mě nesplňuje, co jsme od něj čekali, o prodloužení smlouvy jsme s ním nejednali. Ale poslední slovo bude mít nový kouč,“ říká Kožíšek. Proč chce vsadit na mladého trenéra?

„Je to vždy riziko, sázka do loterie, ale mně se to líbí víc. Fotbal se dneska vyvíjí, všude jsou mladší hráči. A je to i o té kabině. Když k těm mladým klukům dáte trenéra, kterému je 60 let, tak si vůbec nemohou rozumět, byť je to zkušený trenér,“ vysvětluje ústecký šéf. Nový kouč si přivede i své asistenty, Petr Vrabec s Jurajem Šimurkou po sezoně skončí. „Dohodli jsme se na tom,“ informoval Kožíšek.

Vzhledem k finanční situaci klubu je zřejmé, že tým bude sázet především na mladé, nepříliš drahé hráče. „Samozřejmě si nemůžeme brát vyloženě hotové hráče, ale pokud nám někdo z té současné osy zkušených vypadne, tak ho budeme muset zase nahradit hotovým hráčem. Nemůžeme vyloženě experimentovat. Ale každopádně pojedeme v nějakém úsporném módu.“

Ústí chce i nadále sázet na spolupráci s prvoligovými týmy. „Máme docela dobré renomé, protože tady ohráváme Matějku pro Plzeň, Valentu pro Slavii, oba půjdou do přípravy se svými mateřskými kluby. Panuje vzájemná spokojenost, ukázalo se to jako dobrá cesta,“ líbí se Kožíškovi.

Zájem z jiných klubů je stále o ofenzivní oporu Ústí Youbu Drameho. „Ale pořád to nejsou nabídky, o kterých bychom byli ochotni jednat. Drame je v současné době ve velmi dobré herní pohodě, jeho cena je nějak daná, nemyslím si, že bychom měli slevovat,“ vzkazuje potenciálním zájemcům ústecký šéf.