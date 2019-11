Za vzestupem fotbalového Ústí nad Labem je i spolehlivý gólman Tvrdoň

„Asi nejcennější nula je ta poslední proti Hradci Králové, přál jsem si ji nejvíc. Abychom vyhráli a byli na dostřel baráži,“ řekl 25letý slovenský gólman, který odchytal všech čtrnáct ústeckých partií.

Sledujete statistiky?

Mám je pod dohledem. Lichotí mi to. Ne že bych koukal, kolik mám nul, ale chci být nejlepší. Jsem soutěživý kluk, chci vyhrávat, být všude první. A neznám 2. místo.

Zažil jste už tři nuly v řadě?

V ročníku 2016/17, když jsem chytal, jsem měl asi čtyři pět zápasů za sebou bez gólu. Tehdy to byl taky super ročník, měl jsem šest nul.

Takže už jste vyrovnal osobák.

Je to pro mě super. Jsem spokojený, kluci mi pomáhají, já se snažím jim. Řekli jsme si, že když nebudeme dostávat góly, můžeme vyhrávat. Pak nám stačí dát jeden.

Z rozpaků do špičky. Ústí je zase černý kůň Vzepřeli se černým časům a teď jsou zase za černého koně. Ústečtí fotbalisté atakují díky sérii čtyř druholigových výher barážové příčky. „Jsme rádi, že jsme zvládli šlágr s Hradcem Králové a že se v tabulce posouváme nahoru. Jde o velké povzbuzení pro hráče,“ cítí trenér Aleš Křeček; jeho tým doma udolal Hradec Králové 2:0 po gólech Dramého. „Když budeme dál stavět hru na bojovnosti a pohybu, můžeme porazit každého.“ Na ústecké konto naskočilo už 25 bodů. „Tolik jsme loni měli po 16 zápasech, teď už po čtrnácti. Chceme ještě nějaký bod přidat. S týmem jsme si dali před začátkem podzimu nějaký cíl a ten ještě není splněný,“ tvrdí Křeček, cifru ale neprozradil. Přitom start vůbec nevypadal ideálně. „Je pravda, že některé zápasy se nám doma výsledkově nevydařily, některé ani herně nebyly podle představ,“ doznal Křeček (na snímku). „Trošku se sestavou točíme, na druhou stranu máme ve hře většinu hráčů, což je pozitivní. Všichni mají výrazný podíl a vstup do zápasů. Máme stabilnější formu než loni, kdy jsme měli dobrý začátek, pět výher z pěti zápasů, ale pak jen bod z dalších pěti utkání. Teď nemáme výkyvy a doufám, že to ještě vygraduje.“ Zatímco Ústí můžou mrzet domácí ztráty se Sokolovem, Vítkovicemi či Pardubicemi, venku je se 13 body nejlepší z celé soutěže. „Venku nám to jde, ale nemůžeme se uspokojit z toho, že skoro pokaždé body přivezeme,“ varuje brankář Marián Tvrdoň, kterého za šest nul chválí trenér Křeček: „Drží nás, je jistý, velmi nám pomáhá v centrovaných míčích, které stahuje. To je obrovská pomoc obraně, protože většina soupeřů má vysoké hráče a balony na ně nakopává.“ Už v neděli dopoledne na Žižkově to bude velký test, domácí se při výhře můžou dostat k Ústí na dva body. „Žižkov má nový tým, bude to těžký zápas, ale nic nepodceníme,“ slíbil Tvrdoň.

Loňský král gólmanů druhé ligy Radek Porcal si vysloužil přestup do Slovácka. Kam chcete vy?

Zatím jsem skromný, jsem v Ústí, pomůžu klukům ve 2. lize a uvidíme, jestli si mě někdo vezme. Teď to neřeším. Parádní by bylo postoupit do ligy s klukama a zůstat tady.

Loni jste se střídal se zkušeným Lindrem, svědčí vašim výkonům spíš pozice jedničky?

Jsem rád, že jsem dostal od trenérů šanci, že jsem odchytal všechno. Pomáhá mi to, jdu do zápasu s tím, že trenéři na mě spoléhají. Díky tomu se v bráně cítím dobře a nemám žádný stres před zápasem.

Cítíte se i jistější? Trenér vás chválí za stahování centrů.

Když gólman nechytá pravidelně, dost se toho ztrácí. V tréninku sice hrajeme různé hry, ale není to stejné jako v zápase. Ohledně centrů mám respekt. Musím koukat, jaký je, dřív se mi stávalo, že jsem tam vběhl a míč jsem neměl. Teď už si to umím vypočítat. Jdu do toho a nekoukám, jestli je přede mnou můj hráč nebo soupeřův.

K jakému gólmanovi vzhlížíte?

Petr Čech je můj obrovský vzor. Četl jsem knihy o něm, beru si od něj všechno. A teď je to Ederson Moraes z Manchesteru City, ta jeho hra nohama! Chtěl bych to umět jako on, pomáhat tím klukům.

Pomůžete jim do baráže?

My na baráž koukali stále, i když se nám některé zápasy nepovedly. Pořád jsme měli v hlavě, abychom se tam dostali. Jakkoli. Někteří chtěli po podzimu 25 bodů, někdo řekne, že je splněno. Ale chceme jich co nejvíc. Máme teď sérii čtyř výher, dostali jsme se nahoru, jak jsme chtěli. Ale hlavně teď neusnout!

Co vás nuly budou stát?

Ještě jsme se nedomlouvali, ale určitě něco kluci vytáhnou. Zatím jsem neplatil ani za tu první.

Mluvíte česky, to už jste vaši mateřštinu zapomněl?

Jsem tady už sedm let, naučil jsem se česky. Někdy je to pro kluky v kabině i na hřišti lepší, protože když rychle mluvím slovenštinou, některé výrazy pro ně nejsou srozumitelné. Umím mezi tím přepínat.