Dokud nebude Ústí v lize, neostříhám se! Kodad: Můžeme se měřit i s týmy z Brna

Zatím se s mužstvem Viagemu vyšvihl z třetí do druhé ligy, kterou Habancova parta odstartuje v pátek domácí bitvou proti Jihlavě.

„Chtěli jsme postup, ten máme, a uděláme všechno, abychom i v druhé lize uspěli. Už před rokem jsem viděl potenciál týmu a vidím ho dál,“ věří Kodad svým barvám.

Ve 27 letech se stal stabilním článkem sestavy. „Již v minulé sezoně dokázal, že je velice platný, je to jednoznačně hráč užšího kádru,“ chválí ho kouč Svatopluk Habanec. „Vyniká rychlostí, má i další předpoklady, které ho předurčují k návratu do první ligy. Teď jde o to, kde to bude,“ usmál se kouč s narážkou na postupové choutky Viagemu.

A má je i Kodad.

„Nevím, jestli postoupíme hned, nebo až za dva roky. Ale jsem rád, že jsou zde stejné vize, jaké mám já.“

Ladislav Kodad (vlevo) na ústecké lavičce během přípravného zápasu s Varnsdorfem.

Motivaci má dvojnásobnou. Dřív nosil krátký sestřih, maximálně kudrliny, teď je z něj vlasatec s čelenkou.

„Přítelkyni, se kterou máme dvě malé děti, jsem požádal o ruku. Uvidíme, jestli to bude hrát roli. Třeba mě snoubenka ostříhá před svatbou sama,“ uvažuje. „Nadšená z dlouhých vlasů není, nechám to na ní. Ale o to víc se budu snažit, abychom postoupili hned.“

Kodad je kvůli dlouhé kštici terčem žertíků v kabině. „Třikrát denně kluci popichují! Pořád něco, že jsem mánička. I trenér si občas rýpne, ale jsem zvyklý.“

FK Viagem Ústí nad Labem - Arsenal Česká Lípa, zápas 3. fotbalové ligy. Ústecký Ladislav Kodad v hlavičkovém souboji.

Legrace pomáhá utužovat kabinu, i díky ní se Kodad cítí v Ústí báječně. „Bude to znít jako klišé, ale máme dobrou partu, což nám prospívá i na hřišti. Po každém zápase si sedneme na jídlo, všechno funguje,“ pochvaluje si život v klubu svérázného majitele Přemysla Kubáně.

Stejně jako trenér, i hráči by chtěli, aby na hřišti pokračoval lídr Tomáš Kučera. Přes léto se coby raper věnuje koncertům. „Respektuju, že má i jinou kariéru. Musí si to v hlavě srovnat sám, ale je platný a rád bych, aby naskočil co nejdřív,“ přeje si Kodad. „Jeho písničky pouštíme často, líbí se mi od něj hlavně Wannabe.“

Pokud by tým napěchovaný bývalými ligovými borci vybočil, zasáhne prý trenér Habanec. „Stojíme za ním, což je nejdůležitější. On si nás umí srovnat. Někdy je přísnější a kolikrát zvedne hlas, ale on ví, proč to dělá,“ nevadí to Kodadovi.

Společný cíl je jasný, jednou do města nad Labem zase přivést první ligu. „Letos se můžeme prát v první desítce, já doufám, že i v první pětce. Už jsme sehraní, známe se nějaký pátek, což podle mě bude hrát nějakou roli,“ uvažuje autor tří prvoligových gólů.

Nebojí se ani favoritů druhé ligy. „I týmům z Brna můžeme herně konkurovat, není to jen o penězích. Ale je ve hvězdách, jak to dopadne. “

Jednou snad ostříháním Kodada. Díky svatbě, či postupu. Nebo obojímu?