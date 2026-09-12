První prohra, žlutá i červená pro ústecké asistenty. Oulehla: Tak se chovat nesmíme

„To se nesmí stávat, nechci, aby moji kolegové dostávali karty. Budeme to řešit interně, takhle se chovat nesmíme,“ sypal si popel na hlavu Oulehla.
Ústí cítilo křivdu kvůli neodpískané penaltě za stavu 1:1. „Byla to rozbuška, zápas se tam lámal. Mám zákaz vyjadřovat se k rozhodčím, tak to víc pitvat nebudu, ale červená karta pro realizační tým je samozřejmě chyba.“
Chyboval také ústecký stoper Yameogo, po jehož hrubce jihlavský Sambou rozhodl zápas. „Byla to obrovská chyba, zápas to strašně ovlivnilo. Je to poslední hráč, ale mně připadalo, jako kdyby hrál na pláži Copacabana nějaký easy fotbal,“ zkritizoval kouč zadáka z Burkiny Faso.
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„Není to první chyba, budu s ním mít důraznou rozmluvu, jsem na něj strašně naštvaný. Chceme hrát fotbal, tak se chyby stávají, ale tahle byla šílená,“ vyčítal kouč. Yameogoa nevystřídal, ale na kobereček si ho pozve.
„Nechtěl jsem ho srazit a zabít, chci s ním o tom mluvit. Pracuje dobře, ale je to i o jiné mentalitě. My Češi jsme opatrní, oni to mají nastavené jinak. Dají tomu kreativitu, ale zase je tam pak třeba méně důslednosti. A pak to někdy vypadá, že jsme bohorovní až arogantní. Když jsem na hřišti poslední, tak to podle toho musí vypadat.“
Po zaváhání Karviné s Třincem (2:3) mohla i remíza s Jihlavou posunout Viagem na první místo tabulky. „Tohle já neřeším, snažíme se soustředit na každý zápas, na detaily. A v tomto utkání ten transfer detailů nebyl takový, jak bych očekával. To je i na nás, na realizáku, abychom to příště udělali trošku líp.“
Už poněkolikáté mělo Ústí špatný vstup do zápasu a brzy prohrávalo. „To mě trápí nejvíc. Je k zamyšlení, proč v některých periodách duelu prostě vypneme,“ nechápe Oulehla.
Pro Jihlavu byla minulá sezona nejhorší v historii, letos si užívá povedený vstup. Po osmi kolech je šestá, na čelo ztrácí jen tři body.
„Chceme vyhrávat každý zápas a být v popředí tabulky, ne se trápit jako v posledních letech s bojem o záchranu,“ přeje si kouč Vysočiny Marek Nikl. Za výkon v Ústí chválil: „Hlavně první poločas byl herně nejlepší za dobu, co jsme u týmu. Ve druhé půli nás Ústí zkušeností a kvalitou zatlačilo, ale odbránili jsme to dobře.“
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Ve Viagemu bylo v posledních dnech přestupního termínu rušno, zájem byl o africké hvězdy Do Marcolina i Idumba, jehož z bitvy s Jihlavou vyřadila viróza.
„O Marcolina stály Jablonec i Hradec, Idumbo tam měl první srbskou ligu. Známý klub, který hraje evropské poháry. Ale nedohodli se, nedopadlo to,“ líčil Oulehla. Jeho úkol teď bude srovnat hráčům hlavy.
„Pro ty kluky jsou to velké mentální zásahy. Kdyby to klaplo, byl by to pro ně zajímavý krok. Když to teď skončilo, je to složité. Musíte je znovu nahodit, aby pochopili, že musejí dva tři měsíce pokračovat dál. A pak se uvidí, co bude v zimě,“ nevylučuje kouč jejich odchod v zimní přestávce.
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Během ní se možná bude Ligová fotbalová asociace zabývat i ústeckým návrhem, aby po zápasech měli trenéři znovu společné tiskové konference, které před pár lety ukončila pandemie koronaviru. Ústí udělalo společnou tiskovku po duelu s Duklou a chtělo v tom pokračovat, ale LFA mu to pod hrozbou pokuty zakázala.
„Ale slíbili, že se tím budou v zimní pauze zabývat, docela je to zaujalo. Já s tím problém vůbec nemám, naopak si myslím, že pro lidi by to mohlo být zajímavé. Kolikrát to mezi trenéry trošku zajiskří, mají jiný názor. Když je to v rámci slušnosti, kontroverze k tomu patří. Tak třeba během přestávky dojde k nějaké změně,“ doufá Oulehla.