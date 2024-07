Ve fotbalovém Ústí končí kapitán Mareš, přichází Kodad z Boleslavi

„Všichni nám říkali: Na míči dominujete, ale hrajete hodně pomalý fotbal. Tohle chceme změnit. Zachovat si kreativitu, ale přidat k ní rychlost, přímočarost, nebezpečnost ve vápně. Vždyť míč jsme sedmkrát přehráli a nakonec z toho nic nebylo,“ pojmenoval sportovní manažer klubu Lukáš Zoubele hlavní úkol při hledání nové herní tváře.

Ambiciózní Viagem v minulé sezoně třetí ligy bažil po postupu, třetím místem zklamal sebe i fanoušky.

Postupový úkol přišel splnit staronový kouč Svatopluk Habanec, který Armu dvakrát vytáhl do nejvyšší soutěže, byť jednou účast mezi smetánkou zhatil nevyhovující stadion. Včera s Ústím zahájil letní přípravu.

„A je neskutečné, že jsme trénovali znovu ve Svádově jako před lety, kdy jsem Ústí převzal poprvé,“ pousmál se navrátilec. „Dýchlo to tady na mě hodně, historie se nedá zapomenout. Ale musíme se věnovat tomu, co je náš cíl, tedy postup. Druhá liga je tady potřeba.

“ Na startu letní šichty už scházel sedmatřicetiletý Mareš, který část sezony vynechal kvůli zranění. „Ke konci se jeho role upozadila, prostoru by dostával už méně. Mluvili jsme s ním na rovinu, má už nějaký věk a chceme jít mladší cestou. Chápe to,“ řekl Zoubele. Z ligových jmen naopak pokračují Červenka, Hyčka, Čičovský, Černý i rapper Tomáš Kučera, který se k týmu připojí později, dostal individuální tréninkový plán.

Na dvojí pozici přichází teplická brankářská ikona Tomáš Grigar. „Bude chytat, plus povede tréninky brankářů áčka a béčka. Už má zkušenosti, aby je mohl předávat, zároveň cítíme jeho touhu hodně chytat a pomoct nám do druhé ligy. I kvůli roli lídra jsme ho brali, aby bylo od začátku jasno, že pro postup musíme udělat maximum. Žádné srandičky po remíze, kabina musí se vší vážností od prvního tréninku cítit, o co tu jde,“ zdůrazňuje Zoubele.

A právě to nejspíš v minulé neúspěšné sezoně Viagemu chybělo. „Srandičky k fotbalu patří, ale první je disciplína, poctivost, charakter, pracovitost. A tam jsme nebyli vždy spokojení, tam nám to trošku utíkalo,“ přiznal ústecký manažer.

Na tréninku se v pondělíhlásili i další nováčci Ondřej Žežulka a Tomáš Kott z Velvar, navrátilec Filip Novotný z Chrudmi či exteplický Ladislav Kodad. „Mám radost, že se povedl příchod Novotného, který tady působil, má ligové zkušenosti, druholigové tuplem. Navíc má vztah ke klubu, jeho rodina je z Ústecka. Věříme, že to bude velká posila,“ tvrdí Zoubele. „Dotahujeme příchod Kodada, který může hrát beka i křídlo, naposledy byl v Mladé Boleslavi. Je to rodák z kraje, má vztah k regionu, to byl jeden z aspektů, proč jsme ho brali. Chceme udělat partu, mít tu místní kluky.

“ Na testy přichází ještě křídelník Adam Ščuba z Opavy, bek Patrik Kolář z béčka Teplic a útočník Macdonald Obasi z Nigérie. Ústí vyzkouší i talenty z vlastní rezervy Boušu, Severu, Života a Vorla. Zůstává i nejlepší střelec týmu David Černý, naopak ve Viagemu už nebudou působit Bankole, Spychka, Četverik a Bárta.

I trenéra Habance klub vybral mimo jiné proto, že má vztah k regionu. „Dvakrát tady udělal postup, je to vítězný kouč, chce hrát tvořivý fotbal. Zároveň když někdo něco vypustí, dá mu to pocítit. A to jsme také potřebovali. Měli jsme spíš hodné trenéry, když to řeknu kulantně,“ naznačil Zoubele, proč možná neuspěli Habancovi předchůdci Sokoli a Sochor.

Nový kouč má jasný cíl, dovést Ústí zpátky do druhé ligy. „Konkurence je ve třetí lize velká, bereme to s pokorou, ale nebudeme se schovávat za alibistické řeči. Cíl je pro nás jednoznačný, tedy postup do druhé ligy,“ říká Zoubele bez obalu.