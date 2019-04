Ústecký záložník Bílek: Když vyjde baráž, dva dny nás neuvidíte

„Kdyby nám před sezonou někdo řekl, že se budeme prát o baráž, tak bychom mu nevěřili. Když se to podaří, tak nás pak dva dny nikdo neuvidí,“ řehnil se ústecký záložník Michal Bílek po poslední domácí výhře 2:1 nad Znojmem, k níž jako střídající žolík přispěl důležitým prvním gólem. „Já i další střídající kluci jsme tam za stavu 0:0 šli s tím, že to chceme rozhodnout. A vyšlo to. Prošek i Šup měli asistenci, já gól dal. Takže střídání se asi povedlo.“

Bílek dlouho patřil do základu, když ho ale kouč Křeček posadil na lavičku, neurazil se. „Jasně, že jsme naštvaní, že sedíme, ale když pak jdeme na hřiště, chceme ukázat trenérovi, že se spletl. A příští zápas třeba budeme v základu zase my. Jsme tu dobrá parta, fandíme si vzájemně. A jdeme si za svým cílem,“ tvrdí Bílek. Jádro ústeckého týmu tvoří hráči, kteří v mládežnických kategoriích prošli Teplicemi.

„Známe se už roky, jezdíme spolu na dovolené, nemáme důvod si něco závidět, držíme za jeden provaz. A když něco zaskřípe, jsou tady zkušení hráči jako Jirka Pimpara nebo Honza Peterka, kteří nás drží při zemi. Máme tu super atmosféru, pořád samé legrácky.“

Na hřišti ale vládne pevná ruka rady starších. „Zkušenější kluci nám pořád zdůrazňují, že 2. liga je nevyzpytatelná soutěž a že musíme zůstat nohama na zemi.“

A zatím to funguje. Ze sedmi jarních utkání Ústí prohrálo jen s českobudějovickým suverénem, jinak jeho bilance zvoní: 4 výhry a 2 remízy. „Od prvního kola si to tady sedlo, pak nás trochu rozhodilo, když odešel Martin Jindráček do Teplic, protože měl super formu a dával v každém zápase gól. Ale i přes to jsme se nakonec přenesli a začali zase šlapat,“ líbí se Bílkovi.

Díky novému formátu soutěže má najednou spousta týmů o co hrát. Kdyby se hrálo jako loni, v podstatě už měly jistý postup první Budějovice a druhá Jihlava, po níž zeje osmibodová propast. Zatímco Jihlava ze změny asi nadšená nebude, protože místo přímého postupu o něj bude muset bojovat v baráži, mezi dalšími týmy se v druholigovém finiši strhne bitka o třetí příčku. I ta totiž nově znamená šanci zahrát si baráž o 1. ligu. „Každý zápas, v němž o něco jde, ať o záchranu, či postup, nás hráče posouvá dál. Takže tu změnu vítáme. A když se povede baráž, bude to super.“