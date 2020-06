Ústecká motivace: Baráž je fuč, ale chceme se prodat prvoligistům

„Šest mužstev, co je teď nahoře, už mezi sebe nikoho nepustí, porvou se o baráž. My budeme chtít skončit alespoň sedmí, hned za nimi,“ dal si nový cíl ústecký záložník Michal Bílek po smolné porážce jeho Ústí v derby s Varnsdorfem 2:3. „Máme devět zápasů na to se ukázat prvoligovým týmům a prodat se. Když budeme prohrávat, nikdo si nás nevšimne.“

V podobném duchu mluví i kouč Aleš Křeček, jenž už dopředu oznámil, že po sezoně v Ústí skončí. „Nehrajeme v podstatě už o nic, ale je to řečeno hodně v uvozovkách. Vždycky hrajete o hodně. Hráči o svoji budoucnost, kariéru, to samé trenéři. Každý zápas je informace pro někoho, kdo se sem přijde podívat. Oni chtějí v kariéře stoupat. Hrajeme o prestiž, něco jsme tu dokázali, teď chceme soutěž důstojně dojet,“ velí Křeček.

Restart Armě výsledkově zatím nevychází. „Vnímáme to. Ale kromě zápasu v Pardubicích, kde jsme se od prvního gólu položili, to bylo se všemi herně slušné. Chceme se prezentovat fotbalem, který je na něčem založený, ne jen na náhodě, nakopávání míčů a čekání na standardku. To se docela daří, tak snad se k dobré hře přidají postupně i body,“ věří Křeček, jehož ekipa dnes nastoupí v Sokolově.