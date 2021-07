Přestup Tvrdoně nám pomohl, říká šéf Ústí před startem druhé ligy

Uvědomuje si ale, že hrát ve špičce druhé ligy bude letos těžší než loni. „Jedno kvalitní mužstvo do druhé ligy postoupilo, tři spadly z první ligy. Předpokládám, že tyto celky se budou pohybovat v horní polovině tabulky. My do každého zápasu půjdeme s cílem vyhrát, ale postup není náš cíl. Chtěli bychom prohánět favority soutěže, hrát hezký fotbal a pokračovat v tom, co jsme nastavili.“

Ústí během léta opustilo pět hráčů, naopak dorazilo sedm talentů včetně tří cizinců. „Odešli nám ofenzivní hráči Kušej, Koubek či Gollnack, takže při hledání posil jsme se snažili zaměřit především na tyto pozice. A docela se nám to podařilo. Na jaře jsme se trápili s koncovkou, ale teď z toho mám lepší pocit,“ tvrdil na předsezonní tiskovce ústecký trenér David Jarolím. Asi nejtěžší pro něj bude nahradit brankářskou oporu Mariána Tvrdoně, jehož si vyhlédl prvoligový gigant Plzeň.

„Pro náš klub je odměna, že se nám podařilo realizovat přestup Mariána Tvrdoně do takového klubu, jakým je Plzeň. Jako náhradu za něj jsme sehnali Jana Plachého z Teplic, navíc jsme posílili i realizační tým, přišla k nám bývalá ikona Sparty Jaromír Blažek jako trenér brankářů. A ten by měl s našimi gólmany pracovat tak, aby se z nich podařilo zase vychovat opory,“ říká sportovní manažer klubu Petr Heidenreich.

Prodejem Tvrdoně si Ústí polepšilo i finančně. „Náš rozpočet bude stejný jako loni, pohybuje se mezi čtrnácti až patnácti miliony korun, ale díky prodeji brankáře Tvrdoně ho máme naplněný. První polovina sezony je zabezpečená,“ ujišťuje šéf Kožíšek. Novým kapitánem týmu bude Václav Prošek, podzimní premiéra čeká Ústí dnes v Třinci. Domácím fanouškům se Arma ukáže poprvé v pátek 30. července, kdy hostí Jihlavu.