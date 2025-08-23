Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

„Pro druholigový klub je vzácnost, když získá hráče ze západní Evropy. Snad jsme měli šťastnou ruku. Budou mít čas se prosadit, pevně doufám, že i do základní sestavy,“ uvedl trenér Svatopluk Habanec.
„Ještě to není výplod našeho skautingu, teď teprve vytváříme specializované oddělení, které u nás ve třetí lize nefungovalo,“ prozradil klubový majitel Přemysl Kubáň s tím, že od 1. září nastupuje jako šéf skautingu Lukáš Bodeček.
Bývalý profesionální fotbalista byl mimo jiné kondičním trenérem mládeže ve Slavii. „Očekávám, že v zimě se už nějací hráči v rámci aktivního skautingu objeví. Jsme připraveni do nich investovat, rozvíjet je a ideálně prodávat, ale to vám řekne každý,“ pousmál se Kubáň.
Už nynější dvě posily vypadají zajímavě.
Třiadvacetiletý Belgičan Idumbo, který má i občanství Konga, je bývalým mládežnickým reprezentantem a odchovancem Gentu. Naposledy působil v OH Leuven, za juniorským nasázel za tři roky 23 gólů v 53 utkáních. Za áčko nastoupil jen jednou.
„Jde o hráče, který se s námi připravuje od začátku srpna. Museli jsme vyjednávat, aby se jeho mládežnické kluby vzdaly kompenzací a my nemuseli platit 300 tisíc euro. Trenér mezitím seznal, že by ho rád měl v kádru, že bude opravdu posila. Smlouvu podepsal na rok s opcí, která je tak mírná, že je to vlastně dvouletý kontrakt,“ prozradil majitel Viagemu.
Jednadvacetiletý Toure je před podpisem dvouleté smlouvy s opcí. Poloviční Čech působil v Anglii, kde se také narodil. Nastupoval v mládežnické akademii Charltonu, hostoval v Oxfordu. S ústeckým týmem trénuje také většinu přípravy.
„Toure umí česky, jeho máma je Češka, táta Senegalec, žili v Londýně, babičku má v Praze,“ představil ho Habanec. „Od obou čekám hlavně konkurenci. Asi všichni vidíme, jak málo je napěchovaná naše střídačka, je nás bytostně málo.“
Viagem si rovněž pojistí svého mládežníka Víta Kutu, který je na hraně reprezentační U19.