Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

Petr Bílek
  15:19
Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i české občanství.

Franck Idumbo, nová posila fotbalového Ústí, v dresu OH Leuven. | foto: Profimedia.cz

„Pro druholigový klub je vzácnost, když získá hráče ze západní Evropy. Snad jsme měli šťastnou ruku. Budou mít čas se prosadit, pevně doufám, že i do základní sestavy,“ uvedl trenér Svatopluk Habanec.

„Ještě to není výplod našeho skautingu, teď teprve vytváříme specializované oddělení, které u nás ve třetí lize nefungovalo,“ prozradil klubový majitel Přemysl Kubáň s tím, že od 1. září nastupuje jako šéf skautingu Lukáš Bodeček.

Bývalý profesionální fotbalista byl mimo jiné kondičním trenérem mládeže ve Slavii. „Očekávám, že v zimě se už nějací hráči v rámci aktivního skautingu objeví. Jsme připraveni do nich investovat, rozvíjet je a ideálně prodávat, ale to vám řekne každý,“ pousmál se Kubáň.

Parta hic - anebo parta nic? Snad se po porážkách nepopereme, nadhodil Habanec

Už nynější dvě posily vypadají zajímavě.

Třiadvacetiletý Belgičan Idumbo, který má i občanství Konga, je bývalým mládežnickým reprezentantem a odchovancem Gentu. Naposledy působil v OH Leuven, za juniorským nasázel za tři roky 23 gólů v 53 utkáních. Za áčko nastoupil jen jednou.

„Jde o hráče, který se s námi připravuje od začátku srpna. Museli jsme vyjednávat, aby se jeho mládežnické kluby vzdaly kompenzací a my nemuseli platit 300 tisíc euro. Trenér mezitím seznal, že by ho rád měl v kádru, že bude opravdu posila. Smlouvu podepsal na rok s opcí, která je tak mírná, že je to vlastně dvouletý kontrakt,“ prozradil majitel Viagemu.

Podcasty, DJ sety, koncerty. Kučera je i bez fotbalu v jednom kole: Někdy to přepálím

Jednadvacetiletý Toure je před podpisem dvouleté smlouvy s opcí. Poloviční Čech působil v Anglii, kde se také narodil. Nastupoval v mládežnické akademii Charltonu, hostoval v Oxfordu. S ústeckým týmem trénuje také většinu přípravy.

„Toure umí česky, jeho máma je Češka, táta Senegalec, žili v Londýně, babičku má v Praze,“ představil ho Habanec. „Od obou čekám hlavně konkurenci. Asi všichni vidíme, jak málo je napěchovaná naše střídačka, je nás bytostně málo.“

Viagem si rovněž pojistí svého mládežníka Víta Kutu, který je na hraně reprezentační U19.

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Přestup do Anglie je blízko. Krejčí by měl stát 30 milionů eur, co ho ve Wolves čeká?

Kariéra fotbalového reprezentanta Ladislava Krejčího bude s největší pravděpodobností pokračovat v Anglii. Šestadvacetiletý obránce je dohodnutý na podmínkách smlouvy s Wolverhamptonem, Girona by za...

ONLINE: Tottenham zdolal City, v akci Aston Villa. Večer Arsenal hostí nováčka

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Od 16 hodin hraje třeba Aston Villa na půdě Brentfordu, v 18.30 pak Arsenal hostí...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  15:30

Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i...

23. srpna 2025  15:19

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Branka z derby mi rozváže nohy, věří Belgičan Bammens. A teď na Slavii!

Ve fotbalových Pardubicích doufají, že na hrot útoku konečně získali pořádného bombarďáka. Vytáhlý Belgičan Simon Bammens zařídil přesnou hlavičkou remízu 1:1 v nedávném derby proti Hradci Králové a...

23. srpna 2025  10:12

Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...

23. srpna 2025  9:11

West Ham - Chelsea 1:5, londýnské derby plné gólů, domácí opět pohořeli

Londýnské derby v páteční předehrávce odstartovalo program 2. kola anglické fotbalové ligy gólovou přehlídkou. West Ham, v jehož sestavě byli Malick Diouf i český reprezentant Tomáš Souček, padl doma...

22. srpna 2025,  aktualizováno  23:19

Hattrick za čtvrthodinku. Kane na úvod bundesligy řádil, Bayern rozdrtil Lipsko

Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky...

22. srpna 2025  22:51

Zbrojovka porazila Chrudim a upevnila vedení, uspěla i Příbram a Budějovice

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno v 7. kole druhé ligy porazili Chrudim v jejím pardubickém azylu 1:0 a upevnili si první příčku v neúplné tabulce. Pomohly si také exligové týmy, Příbram zdolala...

22. srpna 2025  21:07

Jste vítěz, vy můžete. Trump osahal pohár pro MS ve fotbale a oznámil dějiště losu

Losování fotbalového mistrovství světa v roce 2026 se uskuteční 5. prosince ve Washingtonu. V pátek to oznámil americký prezident Donald Trump v přítomnosti šéfa světové federace FIFA Gianniho...

22. srpna 2025  20:47

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

22. srpna 2025  19:30

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Utkání Bohemians - Mladá Boleslav se odkládá, Pražany skolila viróza

Nedělní duel první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví vypadl z programu 6. kola kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Ligová fotbalová asociace (LFA) zápas...

22. srpna 2025  16:19,  aktualizováno  16:22

