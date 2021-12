Šéf ústeckých fotbalistů: Pod trenérem Jarolímem se hráči rozvíjejí

Končíte v karanténě, kvůli covidu odpadl poslední zápas v Jihlavě. Jak vám to narušilo plány?

Chtěli jsme před dovolenou ještě tréninkový meziblok, teď s trenérem řešíme, jestli nařídí individuální programy. Uvidíme, jak zareaguje organismus hráčů na covid, patnáct bylo pozitivních. Jinak začínáme 10. ledna. Paradoxně jsme měli s Jihlavou naplánovanou generálku týden před soutěží a je jednou z variant, že by pro nás tímhle zápasem odstartovalo jaro. I loni jsme s Vysočinou začínali dohrávkou podzimu kvůli utkání odloženému vinou sněhové kalamity. Naše letošní zápasy s Jihlavou jsou prokleté.

Jak hodnotíte váš podzim a jedenácté místo v neúplné tabulce?

Jsme nespokojeni hlavně s tím, kolik máme bodů, určitě jich mělo být víc. Hlavně doma jsme po nich sahali, místo výher přišly ale remízy v posledních minutách nebo vteřinách jako s Táborskem, Příbramí, Prostějovem, přestože jsme byli lepší. Přišli jsme o čtyři až šest bodů. Vyhrát doma jen dvakrát, to nás netěší. Mít 22 bodů, to by odpovídalo skutečnosti a naší výkonnosti.

Herní projev se vám zamlouval?

Máme mladé mužstvo, které má na určité výkyvy právo. Není jednoduché pracovat s takhle mladým kolektivem. Ale hodně rozezleni a nespokojeni jsme byli hlavně po zápase ve Vyškově, asi i doma s Opavou, to jsme byli horší, optimální nebyl výkon ani nasazení. Jinak jsme hráli, na co máme. Je dobře, že jsme zvládli důležité okamžiky v sezoně, tedy že jsme doma porazili Varnsdorf a Vlašim. A výhra na Dukle byla překvapením, uspěli jsme díky našemu nasazení i systému.

Jaká jsou pozitiva podzimu?

Jsme pyšní, že se mladí zapracovali do základní sestavy a působí tam poměrně sebejistě. Pominu-li Spartu B, kde jsou extrémně talentovaní hráči z celé republiky, máme absolutně nejmladší zálohu. Ta tvoří naši hru a určuje její rytmus, je to určitý příslib do budoucna. V některých zápasech nás provázela výborná defenziva v čele s brankářem Plachým, který se v Ústí hodně rychle adaptoval a stal se oporou. Dnes se naše hra opírá o stopera Braka.

Dali jste jen 15 gólů v 15 zápasech, to je vaše největší slabina?

Ofenzivní část hry nás dlouhodobě trápí. Od doby Matějky není v Ústí střelec, který by za sezonu dal víc než deset gólů, hledáme ho. Nechci říct, že by útočníci nesplnili svoje úkoly. Hráli dobře, dneska jsou pro ně systémy na jednoho útočníka složité. Ale gólů dali málo a od toho je útočná fáze hodnocena.

Jak vás uspokojili cizinci?

Dobrou posilou je Ogiomade, máme příslib z Bohemky, že by se v zimě mohlo hostování proměnit v přestup. Last minute přišel Gonzalez, je tam velký potenciál, ale zároveň velká rezerva. Asi jsme si představovali větší gólovou efektivitu. Je vidět, že dlouho nehrál, že adaptace není úplně jednoduchá. Navíc má těžkého soupeře, mládežnického reprezentanta Krobota. Kdyby šance proměnil, hrál by.

David Jarolím, trenér Ústí

Co přináší trenér David Jarolím?

Realizační tým pracuje výborně. Vidím, že jsme zápasy zvládli nadstandardně fyzicky, nemyslím, že by nás někdo úplně přehrál. Naši mladí se posouvají, rozvíjejí, roste jejich potenciál, to je taky strašně důležité, i podle toho hodnotíme práci trenéra. Samozřejmě u některých hráčů je potřeba se zamyslet, jestli budou dál v Ústí, nebo ne.

Už víte, jestli některá opora odejde? Zájem je o Michala Bílka.

Od léta jsme se bavili o prodloužení smlouvy, on ji prodloužit nechce, protože má nabídky. Nevím, jestli úplně prvoligové, ale ani tak jim finančně nemůžeme konkurovat. Budeme se ještě spolu bavit, ale pravděpodobně už nebude v Ústí pokračovat. Jinak nic zásadního nechystáme. Spoustu hráčů máme pod smlouvami, je potřeba se bavit o hostováních. Všichni můžou pokračovat, ale taky v zimě odejít, někteří nenaplnili očekávání.