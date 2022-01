Jarolím k Jarolímovi. Synové exreprezentačního trenéra vedou fotbalové Ústí

Realizační tým opouští asistent Jaromír Jindráček, který zastřešoval pozici hlavního trenéra svojí profesionální licencí. David Jarolím je před jejím dokončením, v příštím týdnu má závěrečné zkoušky.

„Jde tedy o plánovanou změnu,“ osvětlil Petr Heidenreich, sportovní manažer Army. David Jarolím je v Ústí už rok, loni v zimě nahradil Jiřího Jarošíka, který se přes Celje a Prostějov dostal do Teplic. „David Jarolím se teď stane hlavním trenérem v pravém slova smyslu, tedy i papírově, díky jeho bratrovi Lukášovi posilujeme klan Jarolímů.“ Jejich táta Karel v současnosti trénuje prvoligovou Mladou Boleslav a v minulosti vedl kromě Slavie i českou reprezentaci v letech 2016-2018.

K pohybu došlo rovněž v hráčském kádru Army, která je po podzimu jedenáctá, ale se zápasem k dobru. Tahouna Michala Bílka zlákala Opava, kapitána Václava Proška zkouší Teplice, skončil Francouz Wassim Mechmache a v hostování nepokračuje plzeňský Adam Alexandr.

„Alexandr se neprosadil, jak jsme si představovali, navíc kvůli zraněním a covidu jiných hráčů nenastupoval na svém místě. Mechmache měl covid a otřes mozku, možná i proto nebyl lepší než naši hráči,“ řekl Heidenreich.

Bílkovi končila smlouva, na nové se s Armou nedohodl. „Přichází do věku, kdy si chce fotbalem vydělat nějaké peníze, a my nabídce Opavy nemůžeme konkurovat,“ přiznal sportovní šéf Ústí. „Proškův případ je příkladem, co by měla 2. liga přinášet. Že když hráč prokáže výkonnost dlouhodobě, může po něm sáhnout ligový klub. Nemůžeme mu bránit. Věřím, že na zkoušce uspěje, teplický trenér Jarošík ho zná.“

V Bílkovi ztrácí hlavní kouč Jarolím klíčového hráče. „Já ho tak bral, stal se vůdcem. Využíval jsem ho v záloze i ve stoperské dvojici, díky jeho kvalitní rozehrávce naše hra vypadala jinak. Takoví hráči se těžko nahrazují,“ tuší Jarolím.

Top posilou Ústí je David Černý, s nímž přestali v Teplicích počítat. Bývalý reprezentační futsalista nasbíral v nejvyšší soutěži 54 startů a jeden gól. „Má severočeskou DNA a ligové parametry, pro 2. ligu je nadstadardní,“ velebí ho Heidenreich. „Věříme, že nahradí Vaška Proška, jinak by nám tu střední generace chyběla. David umí dát gól, je do ofenzivy, tam nás tlačí bota.“

Z Teplic bude hostovat i Josef Švanda, hráč na pravou stranu hřiště, na levou přichází z Pardubic talent Petr Kurka, mládežnický reprezentant. Střed pole vyztuží Filip Gedeon ze Sparty, odchovanec Chomutova a Teplic. Na zkoušce se budou chtít ukázat Nigerijec Chisom Innocent Onije a Nikola Vukotič z Černé Hory.

„Příchodem Švandy a Kurky reagujeme na dlouhodobá zranění Strady a Chodory. Švanda je pracovitý, Kurka perspektivní a hlavně ortodoxní levák, kterých je málo. V Pardubicích na jeho místě hraje Čelůstka, který ho tam zatím nepustí. Levá strana nás trápila, věřím, že tím je to vyřešené,“ modlí se Heidenreich. Gedeon je synem bývalého záložníka ligových Blšan, Slavie, Dukly a Mostu. „Jsme domluveni, že u nás rozvine svojí profesionální kariéru. Je velmi talentovaný a na defenzivní pozici šestky, kde skončil Bílek, to může být alternativa.“

Druholigové jaro má Arma odstartovat 5. března doma s Líšní, ale možná začne o týden dřív dohrávkou odloženého zápasu v Jihlavě.