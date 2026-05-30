Vytrhat sedačky, udělat vyhřívání, jinak se fotbalový Viagem odstěhuje z Ústí

Když šéf Viagemu na setkání s fanoušky zvěstoval, že jeho postupové plány se míjejí se stavem Městského stadionu, přítomné trochu vyděsil. Dodal ovšem, že je optimista a černé scénáře jsou až krajní.
„Infrastruktura na první ligu připravená není, s městem jako majitelem stadionu to řešíme. Jde hlavně o vyhřívání, které je nevyhovující. A nejen pro první ligu – během dvou let bude povinností i ve druhé lize a svými parametry nebude vyhovovat ani v ní,“ připomněl Kubáň, co se změní od ročníku 2027/28. „Nepůjde na tom hrát žádná profesionální soutěž.“
Pod ústeckou trávou už jsou trubky, které ji zahřívají. Jenže klub si nechal v zimě udělat revizi a systém už není ideálně funkční a navíc je jeho provoz příliš drahý.
„Ligová fotbalová asociace určila parametry pro vyhřívání, to současné je nesplňuje. Město musí zainvestovat do svého majetku, pak bude systém hospodárnější, ale hlavně funkční,“ vybízí Kubáň. „Může se stát, že město to neodhlasuje, že tu nebude chtít profesionální fotbal. Stěhování klubu je hypotetická možnost. Nicméně jsem optimista, věřím, že si všichni uvědomují význam takového rozhodnutí.
I podle radního města Jiřího Horáka je zájmem politiků, aby stadion prošel potřebnou inovací. Už s výhledem na nejvyšší soutěž.
„Za Viagem můžu téměř slíbit, že během dvou tří sezon se budeme pohybovat na místech s očekáváním postupu do první ligy. Ideálně na prvním,“ naznačuje Kubáň touhu po přímém skoku mezi elitu bez nutnosti zatím neprostupné baráže.
„Dokážu pochopit, že spousta obyvatel to nemusí chtít, řekne si, že investice je zbytečná, ale to je normální demokratické rozhodnutí města. Musí se vyložit karty na stůl. Na podzim budou volby, od toho se všechno bude odvíjet. Současné vedení chce peníze uvolnit. Je spočítané, že když se do stadionu zainvestuje, významně se to vyplatí z mnoha faktorů.“
Ze čtyřicetimilionového rozpočtu, jak spočítalo město, půjde největší částka na vyhřívání. Další peníze spolkne třeba nový kamerový systém. „I ten je v současné době nevyhovující, měli jsme na něj od policie ve druhé lize výjimku. Do konce června bude zjednaná náprava, jednali jsme s městem a podaří se to,“ prozradil Jakub Svoboda, provozní ředitel ústeckého Viagemu.
Další položkou na „to do“ listu jsou místa k sezení. Nejmenší povolená prvoligová kapacita je 4 500 míst, minimální počet sedadel je 3 500 za předpokladu zavedení sektoru na stání. „My máme čtyři tisíce sedaček. Nechci si z toho dělat legraci, ale vyřešíme to ústeckou metodou – jednoduše vytrháme 500 sedaček a vznikne tisíc míst ke stání,“ kření se Kubáň nad šalamounským nápadem. „Směju se u toho, ale takhle se to stane.“
Větší kapacitu nežádá. „S ohledem na vyhřívání, které je otázkou života a smrti, nebudeme předkládat návrh na zvýšení kapacity. To by byly další investice navíc.“
Ústecký klub zatím neobhájil druholigovou licenci kvůli nájemní smlouvě s městem, která vyprší chvíli před finišem příštího ročníku místo až po jeho skončení. Klub to považuje za administrativní problém, který vyřeší. A s magistrátem ladí novou, opět desetiletou smlouvu na Městský stadion.
Radní: Do tří let podmínky splníme
Chcete v Ústí nad Labem první fotbalovou ligu? Majitel klubu Viagem ji slibuje do tří let, ale do pokladny kromě něj bude muset sáhnout i město, jež má v majetku stadion. Musí ho upravit tak, aby splňoval podmínky pro nejvyšší soutěž, což vyjde zhruba na 40 milionů korun.
„Budeme se to snažit v rámci našich možností rozfázovat tak, aby všechny podmínky stadion do tří let splňoval. A byl připravený na nejvyšší soutěž,“ ujistil za město radní pro sport Jiří Horák.
Městský stadion musí projít úpravou hlediště, už se buduje nový kamerový systém. V plánu je hybridní trávník a především jeho vyhřívání, nejnákladnější položka. „Vyjde to asi na 25 až 30 milionů korun. Vyhřívaný trávník už tu je, ale jeho provoz je hrozně nehospodárný a nefunguje ideálně, proto je potřeba jiný systém,“ vysvětluje Horák.
Vyhřívaný trávník bude i pro druhou ligu povinný už od sezony 2027/28. „Ano, ta povinnost tam je, ale věříme, že fotbalová asociace by hned nestopla všechny kluby, které to nemají. Jistě by byla možnost nějaké výjimky, když už se to bude připravovat,“ nepochybuje Horák. „Navíc my vyhřívání máme, tu podmínku bychom splnili. Ale do nejvyšší soutěže už chceme mít hotový modernější topný systém.“
Další velkou investicí bude vybudování hybridního trávníku, což je kombinace přírodní trávy a umělých syntetických vláken. Je odolnější, méně se vytrhává, má lepší odvodnění i stabilnější povrch. Stát bude 12 až 14 milionů korun.
Na kamerovém systému už se pracuje, vyjde na jednotky milionů. Nejsnazší bude úprava hlediště, které má nyní kapacitu 4 000 sedících diváků. Pro první ligu je nejnižší hranice 4 500, přičemž tisícovka míst může být k stání. V Ústí to vyřeší po svém, vytrhají 500 sedaček, tím vznikne sektor pro stojící fanoušky a kapacita stadionu se navýší na nezbytné minimum.
„Na schůzce se zástupci klubu jsme si vyjasnili, co všechno se musí udělat ve střednědobém výhledu, abychom tady mohli hrát nejvyšší soutěž. Nějaké věci jsou už v běhu, další se řeší, je to na dobré cestě,“ věří Horák.